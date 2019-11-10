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12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кот-путешественник объехал с хозяевами всю Европу

Но с Россией не повезло.

Когда Роберт Кросленд и его жена Алекс из Великобритании вышли на пенсию, они купили фургон и отправились колесить по Европе. С собой они взяли домашнего любимца — кота по кличке Нудлс.

За семь лет Нудлс проехал с хозяевами 80 тысяч километров и побывал во многих странах. Его любимые города — Барселона, Мадрид, Париж и Помпеи, говорят Кросленды.

У десятилетнего кота есть все необходимые документы, он регулярно проходит осмотр у ветеринара и получает прививки. Пара всегда тщательно планирует маршрут и выбирает кемпинги, в которых разрешено останавливаться с животными.

«Когда мы приезжаем в новое место, он час или два сидит под фургоном, привыкая к запахам и звукам, а затем идет на разведку», — рассказала Алекс в комментарии Daily Mail.

Прошлой зимой, когда пара отправилась в Россию, кошку пришлось оставить у детей в Великобритании — животное не пустили бы на корабль во время балтийского круиза.

«Он был очень раздражительным, потому что знал, что мы отправляемся куда-то без него. Я чувствовала себя такой виноватой», — поделилась путешественница.

Сейчас пенсионеры и их питомец отправились в поездку по Франции и Испании, а домой вернутся к Рождеству.

Анна Лысенко

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