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15:56 (мск), источник: РИА Новости

Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.

Источник: РИА "Новости"

«Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством», — рассказал он изданию «Газета.Ru».

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По его словам, Галкин может делать все необходимое, чтобы «телевидение соответствовало его представлению о прекрасном» — хотя бы в рамках своих программ.

Соловьев также добавил, что во времена СССР не было возможности проводить телевизионные форматы, в которых люди из разных стран и с разными точками зрения дискутируют в прямом эфире.

Галкин поднял тему цензуры на российских телеканалах во время своего концерта в Новосибирске. По словам артиста, на ТВ постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки, а также посетовал, что «советские времена вернулись, в худшем смысле слова».

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