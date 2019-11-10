Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признал вину Мужчина не был судим ранее, однако стоял на учете у врача психиатра-нарколога в связи с алкогольной зависимостью
Фоторепортажи
1630 лет назад пала Берлинская стена
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали признак правильного обучения

Быть отличником — не лучший вариант.

Источник: Reuters

Получать только отличные отметки очень приятно, но такие результаты могут говорить о том, что человек учится неэффективно, установили американские ученые.

Если ученик интенсивно изучает новый материал, ошибки неизбежны. По словам исследователей, их оптимальное количество — около 15,9%.
Читайте также
Путин: РФ способна стать одним из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта

Ученые провели эксперименты с искусственным интеллектом. Программа должна была научиться отличать парные числа от непарных, а также сортировать геометрические формы по категориям. Как показало моделирование, быстрее всего искусственный интеллект учился тогда, когда процент правильных ответов составлял около 85%.

Если человек дает 100% правильных ответов, это означает, что он уже все выучил, материал для него слишком прост. Если правильных ответов около половины — нового материала слишком много, ученик не успевает его усвоить.

Уровень сложности материала при обучении нужно корректировать постоянно, говорят ученые. Они надеются, что результаты исследования, опубликованного в Nature Communications, будут использованы для разработок учебных курсов.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Асад обвинил ЕС в поддержке террористов
Боец UFC посвятил победу матери, у которой нашли рак
В Орске пациентку больницы оставили на носилках в коридоре
Убийца заявил, что отбыл пожизненное, так как ненадолго умер
Московский «Спартак» не пустили в США
Российские студенты выбрали идеальную модель семьи
Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
Здоровье
Почему я перестала спать в одной кровати с мужем: откровенные истории Разные кровати — не всегда признак плохих отношений.
Hi-Tech
Универсальный набор инструментов, блютуз-колонка за копейки и ещё 8 вещей для ремонта и уборки Подборка с лучшими отзывами.
Кино
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино В топ-10 вошли секс-сцены, в которых актерам было невыносимо сниматься, а зрителям впоследствии — тяжело смотреть
Горячие темы на Авто
Минимальная оплата труда в России одна из самых минимальных! 302
Советские инженеры. 288
"Россия нам не партнер" 237
Ленин или Сталин? 124
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
55-летний Артур Ваха признался, что год назад стал отцом Сына родила новая избранница актера Виктория Романенко
Леди
Анастасия Волочкова сменила имидж и сказочно преобразилась Критике подверглась лишь обувь балерины.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь