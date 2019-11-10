13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали признак правильного обучения
Быть отличником — не лучший вариант.
Получать только отличные отметки очень приятно, но такие результаты могут говорить о том, что человек учится неэффективно, установили американские ученые.
Ученые провели эксперименты с искусственным интеллектом. Программа должна была научиться отличать парные числа от непарных, а также сортировать геометрические формы по категориям. Как показало моделирование, быстрее всего искусственный интеллект учился тогда, когда процент правильных ответов составлял около 85%.
Если человек дает 100% правильных ответов, это означает, что он уже все выучил, материал для него слишком прост. Если правильных ответов около половины — нового материала слишком много, ученик не успевает его усвоить.
Уровень сложности материала при обучении нужно корректировать постоянно, говорят ученые. Они надеются, что результаты исследования, опубликованного в Nature Communications, будут использованы для разработок учебных курсов.
Анна Лысенко