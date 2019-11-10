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18:51 (мск), источник: ТАСС

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем. Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов.

Источник: РИА "Новости"

Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.

«Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой», — сказал президент.

Он отметил, что Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет песня, «которая проникает в самую душу». «Почему это так трогает всех нас? Потому что у нее есть свой автор, это вы. Но она народная», — сказал Путин.

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По его словам, композитор умеет проникнуть в самую душу и находит самое главное. «А что самое главное? Это любовь. Любовь к Отечеству, любовь к близкому человеку, семье, детям, любовь к профессии, делу, которому мы служим. Поэтому это так трогает людей. Музыка завораживает безупречным рисунком, глубиной исполнения», — сказал Путин.

Он также отметил и общественную деятельность композитора. «Хочу вас проинформировать, что мной подписан указ о награждении вас самым высоким орденом нашей страны — Андрея Первозванного. Для меня удовольствие и честь вручить его вам, как и положено, на торжественной церемонии в московском Кремле», — сообщил президент.


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Кроме того, президент поздравил и сказал добрые слова мужу Александры Пахмутовой Николаю Добронравову, напомнив, что скоро и у него будет день рождения.

Пахмутова поблагодарила президента за высокую награду. «Андрей Первозванный — великий человек, великий мученик, для меня это большая честь получить такую награду. Хочу вам пожелать счастья, здоровья очень крепкого, потому что у нас великие люди, великая страна, чтобы получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны, счастья вам и здоровья», — сказала она.

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О композиторе

Народная артистка СССР Александра Пахмутова дает в воскресенье концерт на сцене Большого театра России в честь своего юбилея. В субботу Пахмутовой исполнилось 90 лет.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне — район Волгограда). В возрасте пяти лет сочинила свою первую пьесу для фортепиано «Петухи поют». В 1942—1943 годах Пахмутова находилась в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне — Республика Казахстан), в этот период она написала свои первые песни — «Если будешь ранен, милый, на войне» и «Если я не вернусь, дорогая» на стихи Иосифа Уткина.

На счету композитора четыре сотни песен, многие из которых написаны в соавторстве с супругом, поэтом Николаем Добронравовым, и отражают то, чем все эти годы жила страна. Композиции Пахмутовой считают своими гимнами люди самых разных профессий — военные, космонавты, летчики, спортсмены, строители.

Многие из песен неизменно ассоциируются с известными кинокартинами, такими как «Три тополя на Плющихе». А композиция «Герои спорта», написанная в 1972 году, триумфально сопровождает финальные титры современной уже картины — «Движение вверх» — о победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Вписана в личные летописи миллионов россиян и жителей разных стран мира и песня Пахмутовой «На трибунах становится тише», прозвучавшая на закрытии XXII Летних Олимпийских игр-1980 в Москве.

«Раскрывая тайны звезд»: Александра Пахмутова и Николай Добронравов
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10 декабря 2017© Ньюстюб
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