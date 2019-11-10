17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сеуле появились «поддельные» горы
Все по фэншуй.
В богатых районах Сеула уже около десяти лет застройщики создают искусственные горы. Это впечатляющие клумбы со скалами, водопадами и небольшими деревьями, которые часто копируют в миниатюре самые известные пики страны.
Такие украшения увеличивают стоимость квартир поблизости, пишет CNN. В рекламе продавцы недвижимости говорят о фэншуй, «позитивной энергетике» и мистических свойствах гор у дома.
Искусство таких клумб носит название jingyeong sansu (настоящий пейзаж). Термин пришел из корейской живописи
По словам фотографа Сеунгу Кима, который охотится за «поддельными горами», снимать их непросто. Большинство сооружений находится на охраняемых территориях, вход куда воспрещен.
Анна Лысенко