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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сеуле появились «поддельные» горы

Все по фэншуй.

В богатых районах Сеула уже около десяти лет застройщики создают искусственные горы. Это впечатляющие клумбы со скалами, водопадами и небольшими деревьями, которые часто копируют в миниатюре самые известные пики страны.

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Такие украшения увеличивают стоимость квартир поблизости, пишет CNN. В рекламе продавцы недвижимости говорят о фэншуй, «позитивной энергетике» и мистических свойствах гор у дома.

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Искусство таких клумб носит название jingyeong sansu (настоящий пейзаж). Термин пришел из корейской живописи XVII—XVIII веков, в которой стали изображать настоящие, а не воображаемые горы.

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По словам фотографа Сеунгу Кима, который охотится за «поддельными горами», снимать их непросто. Большинство сооружений находится на охраняемых территориях, вход куда воспрещен.

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Анна Лысенко

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