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10 ноября, источник: РИА Новости

Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.

Источник: РИА Новости

Пахмутова за долгие годы творчества написала более 400 песен, в числе которых хиты на все времена «Птица счастья» и «Надежда». Звезде сцены, по чьей музыке можно проследить историю целой страны, в субботу исполнилось 90 лет. В воскресенье коллеги и поклонники таланта поздравили ее с юбилеем на сцене Большого театра на торжественном концерте, организованном каналом «Россия».

Вечер на священной сцене

Поздравить выдающегося композитора лично приехал президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что Пахмутова удостоена высшей награды России — ордена Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.

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Вечер открыла сама именинница, исполнившая на фортепиано в сопровождении оркестра сочинение «Благовест», посвященное тысячелетию Крещения Руси. На сцену в этот вечер также вышли Александр Градский, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Николай Басков, Хибла Герзмава и многие другие музыканты, чтобы исполнить песни Пахмутовой и произнести теплые слова. На праздник к давней подруге приехала, в том числе, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Я очень волновалась и волнуюсь, потому что на этой сцене, для меня — священной, сколько я здесь видела, слышала, — нас приняли и разрешили петь песни, может быть, серьезные, а, может, легкомысленные. Здесь нас приняли так хорошо, я этого никогда не забуду… Я счастлива, что мне дали возможность провести вечер в зале, где звучит великая музыка.
Александра Пахмутова

Музыка сфер

Особую известность Пахмутовой принесла музыка к фильмам, ставшим действительно народными: «Девчата», «Три тополя на Плющихе». Композиции из этих и многих других картин — «Старый клен», «Как молоды мы были», «Нежность» — прозвучали со сцены Большого театра в честь юбилея легендарного композитора.

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«Музыка Александры Николаевны Пахмутовой только кажется простой, на самом деле в этой простоте — музыка души, музыка сфер, особенных планет. Композиторов много, мелодистов мало, — тех, чья музыка, чья мелодия проникает нам в душу и сердце. Ее музыка проникает в нас, она нас согревает. Спасибо ей огромное за это», — сказал журналистам телеведущий Александр Олешко.

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Он признался, что благодарен Пахмутовой, своими сочинениями украсившей жизнь нескольких поколений и поддержавшей ими целую страну.

«Поколение нынешнее и поколение предыдущее неразрывно связывают песни Александры Николаевны Пахмутовой. Дай бог ей здоровья, она настолько энергична, настолько жизнеутверждающа», — подчеркнул актер и музыкант Сергей Безруков. На концерте он спел песню «Главное, ребята» — и предложил присутствующим присоединиться к нему, ведь слова этой композиции хорошо известны всей стране.

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История жизни и страны

В своем творчестве Александра Пахмутова всегда отзывалась на ключевые события, происходившие в стране, но главный акцент всегда делала на общечеловеческих ценностях.


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Песню «Надежда» космонавты слушали и продолжают слушать перед полетом, под композицию «До свидания, Москва, до свидания!» Олимпийский Мишка взмыл в небо на церемонии закрытия «Олимпиады-80», песня «Команда молодости нашей» стала гимном спортивного движения.

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«Это большой праздник для всей спортивной семьи, особенно для нас — хоккеистов, потому что “Трус не играет в хоккей”, “Команда молодости нашей” — гимн советских и российских хоккеистов, который объединял нас. Сегодня мы поздравляем члена нашей команды, Александру Пахмутову. Мы ее очень любим и благодарим за ее талант», — сказал глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Команда спортсменов, в числе которых были хоккеист Вячеслав Фетисов, баскетболист Иван Едешко, гимнастка Лариса Латынина, фигуристка Аделина Сотникова, комментатор Дмитрий Губерниев, поздравили Пахмутову песней «Герои спорта» и вручили имениннице майку с номером 1.

Актер Леонид Ярмольник признался, что счастлив оказаться на празднике, посвященном Александре Пахмутовой, поскольку ее музыка сопровождает его всю жизнь.

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«Александра Николаевна — классик, под песни Пахмутовой в моей жизни происходили невероятные события, очень счастливые», — поделился он.

Пианист Денис Мацуев, который исполнил пьесу «Птица-тройка», написанную Пахмутовой специально для него, отметил, что она находится в блестящей музыкальной и пианистической форме.

«Каждый раз, когда мы с ней выступаем — это чистая импровизация, все получается на ходу… Александра Николаевна — легенда, уникальный человек», — подчеркнул музыкант.

Подарок для слушателей

Гости торжественного вечера услышали не только любимые всеми песни, но и несколько премьер. В настоящее время Пахмутова работает над новым произведением — балетом «Дубровский» по мотивам знаменитой повести Александра Пушкина.

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«Александра Николаевна продолжает творить — и прямо сейчас состоится мировая премьера из ее новой работы», — сказала со сцены ведущая вечера Дарья Златопольская. Хореографическую партию исполнил звезда мирового балета Сергей Полунин.

Также впервые прозвучало адажио из балета «Русалочка», сюжет которого навеян одноимуенной сказкой Ганса Христиана Андерсена. Музыкальную партию сыграл пианист Денис Мацуев, хореографическую станцевала его супруга, прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина.

Оперная певица Анна Нетребко ради участия в юбилейном концерте Александры Пахмутовой прервала европейские гастроли и на один вечер приехала в Москву. Она исполнила композицию «Беловежская пуща», которую Пахмутова со своим супругом Николаем Добронравовым написали после посещения Беловежской пущи в 1974 году. Певица Тамара Гвердцители спела песню «Нежность», посвященную советским летчикам, которую особенно любил космонавт Юрий Гагарин.

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Поздравление от советских и российских космонавтов и себя лично произнесла со сцены Валентина Терешкова.

Наше большое счастье, что, благодаря дружбе с тобой и благодаря музыке мы летаем успешно, выполняем задания и искренне любим тебя. Твоя музыка в далеком космосе позволяет осознать, как велико то, что нас объединяет, и ничтожно то, что нас разъединяет.
Валентина Терешкова

Трехчасовой концерт завершился продолжительными овациями и криками «Браво!». Хором с присутствующими Александра Пахмутова напела строчки из композиции «Надежда».

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