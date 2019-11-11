04:29 (мск), источник: Известия
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
При этом каждый десятый житель страны не считает такую ситуацию нарушением своих прав.
Дополнительные расходы во время своего последнего лечения в стационаре в течение года пришлось понести 30,1% российских граждан. При этом каждый десятый (9,9%) не считает это нарушением своих прав, а 16,3% респондентов оказались не в курсе того, какие медикаменты они должны получать в больнице бесплатно. Таковы результаты опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Опрошенные «Известиями» специалисты из сферы здравоохранения отметили, что проблема характерна для медучреждений, находящихся в серьезной кредиторской задолженности. Низкие тарифы на оплату услуг по ОМС не покрывают расходы стационаров.
Результаты опроса также показали, что 16,3% респондентов не уверены, должны ли лекарства в стационарах предоставляться им бесплатно.
Опрос, организованный Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) в партнерстве со Всероссийским союзом страховщиков, проводился с августа по сентябрь в восьми федеральных округах. Участие в нем приняли 1600 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.
Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
— Границы предоставления бесплатной помощи в стационаре трудно конкретизировать. Некоторые медицинские организации часть услуг оказывают платно. Причем оплата происходит по окончании всего курса лечения. Поэтому пациент вряд ли самостоятельно сориентируется и поймет, что именно по его диагнозу было оплачено, — прокомментировала «Известиям» Лариса Габуева.
В свою очередь, член президиума Общества врачей России, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов сообщил, что сами врачи отмечают нехватку необходимых медикаментов для лечения в стационарах.
— Результаты опроса свидетельствуют о том, что государственные гарантии на бесплатную медицинскую помощь для многих россиян носят декларативный характер, — отметил эксперт.
Очевидно, что тарифы на лечение не покрывают расходы медицинских организаций. В большей степени это касается больниц районного уровня. Тарифы там минимальные, поэтому они едва сводят концы с концами.
По его словам, недавно фонд «Здоровье» проводил опрос, в ходе которого медицинские работники пожаловались на нехватку необходимых лекарств в стационарах. Многие из таких больниц находятся в серьезной кредиторской задолженности, подчеркнул Эдуард Гаврилов.
Страховой представитель — это защитник прав пациентов. Если незаконно взимается плата за медицинскую помощь, нарушаются сроки ее предоставления, то следует обращаться именно к нему.
Член рабочей группы по развитию обязательного медстрахования ВСС Михаил Пушков посоветовал в тех случаях, когда пациент уже заплатил за услугу при лечении в стационаре, сохранять чек или договор и обращаться с этими документами в страховую компанию.
— Будет составлена письменная жалоба, на основе которой страховая организует проведение экспертизы. Затем претензия будет подана в медорганизацию, — рассказал «Известиям» Михаил Пушков.
По его словам, обычно все споры удается решить в досудебном порядке. Но страховая компания при необходимости может выступать в суде третьим лицом.
Председатель ФОМС Наталья Стадченко подчеркнула, что с этого года прописан пошаговый регламент сопровождения граждан со стороны страховых медицинских организаций. Согласно документу, страховые представители обязаны консультировать и информировать пациента на всех этапах оказания медпомощи.
— Кроме того, во всех регионах есть «горячие линии», ни одно обращение не остается без ответа, по всем жалобам принимаются меры, — рассказала «Известиям» Наталья Стадченко. — Сегодня во всех страховых организациях и территориальных фондах есть
В ФОМС напомнили, что весь объем медицинской помощи по ОМС, на бесплатное получение которой вправе рассчитывать пациент, перечислен в программе госгарантий.
В Минздраве оперативный комментарий по результатам опроса «Известиям» не предоставили.
Елена Сидоренко