Исследование выявило, кому больше всего россияне оставляют чаевые

Отвечая на вопрос о том, кому они в последний раз оставляли чаевые, почти треть (30%) респондентов отметили, что это были официанты и бармены, 19% — таксисты, по 8% назвали заправщиков, автомойщиков, парикмахеров и мастеров маникюра.
При этом почти каждый пятый россиянин (18%) вообще не оставляет чаевые.
Согласно данным исследования, у официантов (33% против 27%), таксистов (20% против 18%) и парикмахеров (9% против 7%) больше шансов получить чаевые от женщин, чем от мужчин. Процент тех, кто вообще не оставляет чаевые, выше среди мужчин (22% против 13% у женщин).
Говоря о том, где они чаще всего оставляют чаевые, более трети россиян (38%) отметили, что всегда дают на чай в ресторанах, барах, кафе, пятая часть (21%) — в такси, время от времени дают деньги курьерам около четверти россиян (24%). Около половины респондентов отметили, что никогда не оставляют чаевые в парикмахерской (46%) и на заправке или автомойке (45%).
В исследовании отмечается, что за последние три года почти на треть вырос размер чаевых, которые получают официанты: со 165 рублей в 2016 году до 215 рублей сегодня. Работникам отелей, напротив, денег оставлять стали меньше (303 рубля в 2016 году, 250 рублей сегодня). При этом сумма чаевых этой категории работников наиболее высокая.