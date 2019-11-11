12:09 (мск), источник: Playboy
Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
И предложила зрителям сделать это вместе с ней.
61-летняя актриса Шэрон Стоун стала «Женщиной года» по версии GQ. Церемония вручения премий состоялась в Берлине вечером 7 ноября.
Звезда «Основного инстинкта» вышла на сцену в блестящем черном
Речь идет о сцене допроса из «Основного инстинкта» — этот момент до сих пор считается одним из самых эротичных сцен мирового кинематографа. Он также стал поворотным в карьере Стоун, после которого к ней пришла слава.
«Много лет назад я сидела на съемочной площадке, и мой режиссер сказал мне: “Ты не могла бы снять трусы, потому что они заметны в этой сцене, а их на тебе быть не должно. Ничего не будет видно”. И я сказала: “Конечно”. Я не знала, что этот момент изменит мою жизнь», — сказала Стоун.
После этого она попросила всех людей в зале повторить движение за ней. А затем…
«Вы почувствовали свои силу и значимость? Возможно нет. Давайте повторим еще раз».
«Время решать, кто вы и что делать с той важной, прекрасной, дикой, страстной, самой главной частью себя. Что же с ней делать? Я скажу вам, что я сделала со своей. Я стала ее уважать. И я предлагаю вам сделать то же самое. Потому что каждый из нас имеет полное право на ту форму сексуальности, которую мы выбрали для себя, и никто не может лишить вас этого», — заявила актриса.
«Я стою здесь сейчас в качестве Женщины года, но не как Шэрон Стоун, а как женщина, в ряду с другими женщинами. Со всем великодушием, чуткостью и… достоинством. Мне было очень тяжело тогда, после того как я сделала всего лишь одно простое движение [вновь переложила ноги]. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали меня Женщиной года. Потому что было время, когда все, чем я была — это шуткой», — добавила она, отсылая к девяностым, когда многие считали, что слава Стоун обусловлена не талантом, а исключительно ее внешностью.