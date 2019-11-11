Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все меньше россиян знают о падении Берлинской стены (видео)За пять лет число россиян, ничего не слышавших о падении Берлинской стены, увеличилось на 7%
Фоторепортажи
2478-я годовщина военного парада 1941 года
16Финалисты конкурса Architectural Photography Awards 2019
12:09 (мск), источник: Playboy

Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»

И предложила зрителям сделать это вместе с ней.

61-летняя актриса Шэрон Стоун стала «Женщиной года» по версии GQ. Церемония вручения премий состоялась в Берлине вечером 7 ноября.

Звезда «Основного инстинкта» вышла на сцену в блестящем черном мини-платье с завораживающим декольте. Она выступила с речью, в ходе которой повторила ту самую сцену, изменившую ее жизнь, предложив зрителям в зале сделать то же самое.

Во время загрузки произошла ошибка.
Материал для лиц старше 18 лет
Показать

Речь идет о сцене допроса из «Основного инстинкта» — этот момент до сих пор считается одним из самых эротичных сцен мирового кинематографа. Он также стал поворотным в карьере Стоун, после которого к ней пришла слава.

Новость
Шэрон Стоун снялась для глянца в кружевном белье

«Много лет назад я сидела на съемочной площадке, и мой режиссер сказал мне: “Ты не могла бы снять трусы, потому что они заметны в этой сцене, а их на тебе быть не должно. Ничего не будет видно”. И я сказала: “Конечно”. Я не знала, что этот момент изменит мою жизнь», — сказала Стоун.

После этого она попросила всех людей в зале повторить движение за ней. А затем…


Нажмите,
чтобы включить звук

«Вы почувствовали свои силу и значимость? Возможно нет. Давайте повторим еще раз».

«Время решать, кто вы и что делать с той важной, прекрасной, дикой, страстной, самой главной частью себя. Что же с ней делать? Я скажу вам, что я сделала со своей. Я стала ее уважать. И я предлагаю вам сделать то же самое. Потому что каждый из нас имеет полное право на ту форму сексуальности, которую мы выбрали для себя, и никто не может лишить вас этого», — заявила актриса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я стою здесь сейчас в качестве Женщины года, но не как Шэрон Стоун, а как женщина, в ряду с другими женщинами. Со всем великодушием, чуткостью и… достоинством. Мне было очень тяжело тогда, после того как я сделала всего лишь одно простое движение [вновь переложила ноги]. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали меня Женщиной года. Потому что было время, когда все, чем я была — это шуткой», — добавила она, отсылая к девяностым, когда многие считали, что слава Стоун обусловлена не талантом, а исключительно ее внешностью.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Скандалы и сенсации чемпионатов мира: от фашиста Муссолини до французских поцелуев
Горячие девушки Зеленого континента: 16 соблазнительных австралиек
Путин: На строительстве «Восточного» похищены сотни миллионов
В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора
Из СИЗО освобожден фигурант громкого уголовного дела
Рост цен вынудил россиян перейти с овощей на крупу
Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира
СМИ: в Кремле составили рейтинг губернаторов по уровню доверия
Громкое убийство аспирантки СПбГУ: историк признал вину
Здоровье
Почему я перестала спать в одной кровати с мужем: откровенные истории Разные кровати — не всегда признак плохих отношений.
Hi-Tech
Универсальный набор инструментов, блютуз-колонка за копейки и ещё 8 вещей для ремонта и уборки Подборка с лучшими отзывами.
Кино
Юлия Снигирь: «Мечтать о голливудской карьере — глупо» Актриса с благодарностью принимает критику, считает, что талант без силы воли и трудолюбия ничего не значит. Об этом и многом другом читайте в ее новом откровенном интервью
Горячие темы на Авто
Советские инженеры. 288
Модель семьи будущего 264
"Россия нам не партнер" 241
В вашем городе еще остались частные магазины? 90
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Мне нужно спасать отца от сына... (!?) 471
О продлении алиментов 351
Три кота))) 163
Пеленальная доска, коконы, гнёздышки...нужно ли? 136
Леди
Красавец-сын Тины Канделаки покорил пользователей сети Внешность Леонтия обсуждают в сети.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь