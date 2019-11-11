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Алкогольная гонкаСколько пьют в России?
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14:19 (мск), источник: Life.ru

Алкогольная гонка. Сколько пьют в России?

Россия вошла в десятку самых пьющих стран мира.

Нетрезвый пьедестал

Эксперты из Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» провели исследование. Они посчитали, сколько литров алкоголя потребляют в год в разных странах. Наша страна заняла восьмую строчку в этом пьяном списке.

Источник: LIFE

Статистическая неурядица

Статистика — наука, где у каждого часто своя правда. Яркий пример — измерение количества выпитого в России. Так, по официальной версии Минздрава, пьют в нашей стране меньше, чем в данных организации «Здоровья вкратце». А именно не 11,1 литра, а всего 10 литров на человека в год. Вроде можно обрадоваться. Но вот данные Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) говорят о том, что пить стали больше. Вот как выглядит их статистика, основанная на продажах крепкого алкоголя в нашей стране.

Источник: LIFE

Пьянство в регионах

Ситуация по регионам страны примерно схожая во всех исследованиях. Поэтому для наглядности мы разместили «трезвые» и «пьяные» части России на инфографике.

Источник: LIFE

Артур Матвеев

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