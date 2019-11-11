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17:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Более половины россиян сталкиваются с кибербуллингом

Чаще всего речь идет о троллинге, осуждении и агрессивных комментариях.

Источник: Reuters

Более половины российских интернет-пользователей (58%) сталкиваются с кибербуллингом. При этом каждый четвертый опрошенный признался, что хоть раз становился объектом агрессии в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Mail.ru Group и ее партнерами в рамках дня борьбы с кибербуллингом 11 ноября.

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Чаще всего речь идет о разовых негативных комментариях, осуждении действий других людей, в том числе знаменитостей, и троллинге. Причем 47% респондентов отметили, что в интернете агрессии гораздо больше, чем в реальной жизни.

Мужчины сталкиваются с кибербуллингом немного чаще, чем женщины (52% и 44%, соответственно), из них 28% становятся жертвами травли (против 21% среди женщин). Представителей «сильного пола» в основном высмеивают за жизненные неудачи, а дам — за внешность.

В целом же главными поводами для агрессии является сексуальная ориентация, несоответствие общепринятым стандартам красоты и онлайн-активность. Наиболее восприимчивыми к такой травле в интернете остаются подростки. Они испытывают страх в 2,5 чаще, чем взрослые жертвы кибербуллинга, сообщается в исследовании.

Екатерина Белоконова

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