17:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Более половины россиян сталкиваются с кибербуллингом
Чаще всего речь идет о троллинге, осуждении и агрессивных комментариях.
Более половины российских
Чаще всего речь идет о разовых негативных комментариях, осуждении действий других людей, в том числе знаменитостей, и троллинге. Причем 47% респондентов отметили, что в интернете агрессии гораздо больше, чем в реальной жизни.
Мужчины сталкиваются с кибербуллингом немного чаще, чем женщины (52% и 44%, соответственно), из них 28% становятся жертвами травли (против 21% среди женщин). Представителей «сильного пола» в основном высмеивают за жизненные неудачи, а дам — за внешность.
В целом же главными поводами для агрессии является сексуальная ориентация, несоответствие общепринятым стандартам красоты и
Екатерина Белоконова