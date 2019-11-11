15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка за два года похудела более чем на 100 кг
Теперь она стала настоящим фанатом спорта.
30-летняя Меган Си из городка Бродвей в американском штате Вирджиния еще два года назад была абсолютно другим человеком. Дело в том, что девушка весила почти 200 килограммов и с трудом могла завязать себе шнурки, не говоря о том, чтобы заниматься воспитанием своей маленькой дочери.
Меган рассказала журналистам Daily Mail, что выросла в семье, где все страдали ожирением, а потому с раннего детства она употребляла вредную и очень калорийную пищу.
По ее признанию, она была
Когда вес Меган достиг отметки в 190 килограммов, ее здоровье начало резко ухудшаться: она уже не могла нормально двигаться и ее начали мучить сильные боли
Конечно, ни о каких путешествиях или развлечениях даже речи не шло — Меган просто не помещалась на сидениях, а длительные поездки приводили ее в ужас.
Когда американка поняла, что не может заниматься воспитанием дочки, то решила кардинально изменить свою жизнь. Сначала Меган вычеркнула из рациона
После такой колоссальной потери веса вдохновленная результатами девушка записалась в тренажерный зал и вдруг поняла, что ей очень нравятся силовые тренировки. Она стала посещать зал шесть раз в неделю и сейчас ее трудно узнать.
За неполных два года Меган похудела на 113 килограммов, и сейчас ее вес составляет 77 килограммов. С потерей веса изменилась Меган не только внешне. Ее здоровье стало значительно лучше, теперь она много времени проводит со своей дочкой и мужем. Они вместе ходят в походы, парки развлечений и путешествуют.
Единственная проблема, с которой столкнулась Меган после потери веса — обвисшая кожа.
Пока девушка пытается справиться с ней с помощью тренировок и косметических процедур, но не исключает, что решится прибегнуть к помощи хирургии.
Екатерина Гура