15:43 (мск), источник: ТАСС
В Новой Зеландии выбрали птицу года
Звание присвоили желтоглазому пингвину.
СИДНЕЙ, 11 ноября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Новозеландцы в очередной раз выбрали «Птицу года». На этот раз фаворитом голосования, итоги которого были подведены в понедельник, стал желтоглазый пингвин или, как его называют маори, — хоихо.
Всенародное голосование, которое призвано привлечь внимание общественности к «удручающему положению редких и исчезающих птиц Новой Зеландии», проходило под патронатом национального Королевского общества по охране леса и птиц. За всю историю проекта число его участников выросло со скромных 900 птиц в 2005-м до 43,4 тыс. — в 2019 году. В рамках конкурса, который стартует в конце октября и длится две недели, в национальных СМИ и на сайте проекта ведется активная просветительская работа. За 14 дней новозеландцы узнают много нового о птицах, населяющих острова, и о том, как их сохранить.
«Претенденту» на звание «Птицы года» — в этом году их было 85 — вовсе не обязательно принадлежать к редким или исчезающим видам. Выдвинуть своего кандидата может любой желающий, главное, чтобы он был готов возглавить предвыборный штаб «своей птицы» и организовать агитацию в ее поддержку.
Руководители предвыборных штабов
В этом году организаторы конкурса решили немного изменить систему голосования. «Была использована система ранжированного выбора. То есть в момент выбора, избиратель определяет пять
Кстати, кандидат, занявший второе место, в 2008 году и сам носил звание птицы года, а вот зуек вырвался в фавориты впервые.
В прошлом году в конкурсе победил новозеландский плодоядный голубь (он получил 5,8 тыс. голосов), покоривший сердца новозеландцев своей кротостью. Эта птица часто бывает замечена в состоянии алкогольного опьянения от употребления забродивших ягод, но даже в этих случаях голуби ведут себя удивительно мирно и спокойно, умильно покачиваясь при ходьбе, падая с деревьев или замирая в самых удивительных позах.
Желтоглазый или великолепный пингвин — единственный представитель рода, также известен под маорийским названием хоихо. Основной район его обитания — острова от юга Южного острова до архипелага Кэмпбелл и острова Баунти и Антиподов на востоке. Этот вид один из самых редких среди пингвиновых, численность их популяции оценивается в чуть более 4 тыс. особей. Эта птица находится под угрозой исчезновения, и в районах ее гнездования образована 12-километровая охраняемая зона, где для пингвинов созданы наиболее благоприятные условия.
Какапо, или совиный попугай — ночная нелетающая птица, эндемик Новой Зеландии, возможно, являющаяся одним из наиболее древних из ныне живущих видов пернатых. Одной из ее необычных характеристик является сильный, но в то же время приятный запах, похожий на запах цветов и меда или пчелиного воска. Какапо находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу. Департамент охраны природы Новой Зеландии считает своей главной задачей спасение данного вида, поэтому птиц разводят в неволе, а затем выпускают в охраняемых территориях.
Двухполосый зуек — мелкий кулик, птица семейства ржанковых, широко распространен на острове Южный Новой Зеландии, на севере встречается редко. Обитает на пляжах, лугах и открытых ландшафтах.