15:56 (мск), источник: Lenta.Ru
Фламинго впервые за полвека долетел до Якутии
Якутские
Коневоды занимались заготовкой льда на озере Былах, когда птица опустилась на замерзший водоем (сейчас в том районе около 30 градусов мороза).
«По словам специалистов, это серый фламинго. Теперь не знаем, что с ним делать. Выходили на связь с Комитетом охраны природы, они предложили перенаправить его в зоопарк “Орто Дойду”», — пояснили в администрации.
NewsYkt отмечает, что в 70−80-х годах XX века уже были случаи залета фламинго на территории Центральной и Западной Якутии.
В конце октября сообщалось, что медведи повадились ходить в гости к жителям Заполярья. Звери, живущие в лесу возле мурманского поселка Княжья Губа, начали выходить к людям и забираться на их участки. Местные жители предположили, что медведи приходят к людям на запах рыбы — сейчас рыбаки активно ловят сельдь и хранят ее в сараях.