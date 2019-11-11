16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец купил китайскую императорскую вазу за $1,5
Теперь ее продают на аукционе за 620 тысяч долларов.
Анонимный житель Великобритании в одной из сувенирных лавок в Хартфордшире приобрел миниатюрную китайскую вазу за 1,5 доллара. Мужчина решил, что его находка может
За несколько дней на его объявление откликнулись сотни людей, предлагавших за вазу немалые деньги. Тогда британец понял, что его покупка может иметь
Об этом свидетельствует желтый цвет на обратной стороне изделия, а также две официальные печати императорского двора.
Обнаружив это, специалисты уговорили владельца вазы продать вазу с аукциона. Изначально фарфоровое изделие оценили в 85 тысяч долларов. Однако сейчас цена на вазу достигла 400 тысяч долларов, а всеми налогами и процентами — около 620 тысяч долларов.
Екатерина Гура