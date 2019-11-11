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16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец купил китайскую императорскую вазу за $1,5

Теперь ее продают на аукционе за 620 тысяч долларов.

Анонимный житель Великобритании в одной из сувенирных лавок в Хартфордшире приобрел миниатюрную китайскую вазу за 1,5 доллара. Мужчина решил, что его находка может кого-то заинтересовать и выставил ее на продажу в интернете.

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За несколько дней на его объявление откликнулись сотни людей, предлагавших за вазу немалые деньги. Тогда британец понял, что его покупка может иметь большую ценность и отнес ее на профессиональную экспертизу специалистам из аукционного дома Sworders Fine Art Auctioneers.

Эксперты обнаружили, что ваза действительно уникальная. Она была сделана для китайского императора Цяньлун, который был у власти с 1735 по 1796 год.

Об этом свидетельствует желтый цвет на обратной стороне изделия, а также две официальные печати императорского двора.

Обнаружив это, специалисты уговорили владельца вазы продать вазу с аукциона. Изначально фарфоровое изделие оценили в 85 тысяч долларов. Однако сейчас цена на вазу достигла 400 тысяч долларов, а всеми налогами и процентами — около 620 тысяч долларов.

Екатерина Гура

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