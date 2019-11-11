17:07 (мск), источник: RTVi
Умерла канадская писательница Элис Манро
Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе, канадская писательница Элис Манро, сообщил в твиттере издательский дом McClelland & Stewart со ссылкой на ее дочь.
Манро было 88 лет.
Писательницу удостоили Нобелевской премии по литературе в 2013 году. В качестве обоснования награды указано: «мастеру современного короткого рассказа». Кроме того, Манро становилась лауреатом Международной Букеровской премии в 2009 году.
Она родилась в 1931 году в провинции Онтарио, а первый ее рассказ «Измерения Тени» в 1950 году опубликовал студенческий литературный журнал. За первый сборник рассказов «Танец счастливых теней», который вышел в 1968 году, Манро получила премию