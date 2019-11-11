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17:07 (мск), источник: RTVi

Умерла канадская писательница Элис Манро

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе, канадская писательница Элис Манро, сообщил в твиттере издательский дом McClelland & Stewart со ссылкой на ее дочь.

Источник: AP 2019

Манро было 88 лет.

Писательницу удостоили Нобелевской премии по литературе в 2013 году. В качестве обоснования награды указано: «мастеру современного короткого рассказа». Кроме того, Манро становилась лауреатом Международной Букеровской премии в 2009 году.

Она родилась в 1931 году в провинции Онтарио, а первый ее рассказ «Измерения Тени» в 1950 году опубликовал студенческий литературный журнал. За первый сборник рассказов «Танец счастливых теней», который вышел в 1968 году, Манро получила премию генерал-губернатора Канады. Последнюю за свою творческую карьеру книгу «Дороже самой жизни» (Dear Life) писательница выпустила в 2012 году.

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