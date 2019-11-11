Федор Конюхов отправится в стратосферу на английском аэростате

Нынешний рекорд по высоте полета принадлежит пилоту из Индии Виджайпату Синганья. В 2005 году он поднялся на высоту 21 км в воздушном шаре, также созданном компанией Cameron Balloons.
Изначально российский путешественник намеревался поставить рекорд в этом году, но его одиночный переход на весельной лодке в Южном полушарии занял больше времени, чем он рассчитывал.
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Для полета на рекордную высоту был произведен самый большой в мире воздушный шар Z-3500. Его оболочка сделана примерно из 9 км специальной легкой ткани. Высота шара в надутом состоянии вместе с капсулой — 68 м.
Обычно объем спортивного воздушного шара составляет около 2500 кубометров. Объем шара Конюхова — 100 тыс. кубометров.
На границе космического пространства
В 1967 году Cameron Balloons первой в Британии создала современный аэростат. Глава компании Дон Кэмерон сказал, что производство столь гигантского шара для российского путешественника сопряжено с техническими сложностями.
Воздушный шар должен быть невероятно большим, потому что он отправится к границе с космическим пространством, где остается всего 2% земной атмосферы. Это означает, что подъемная сила там слабая, и преодолеть это можно огромной величиной шара.
Дон Кэмерон
Глава компании Cameron Balloons
Оболочка воздушного шара Z-3500 сделана примерно из 9 км специальной легкой ткани
«Было непросто даже проверить и протестировать его, потому что, если надувать его при солнечном свете, солнце нагревает поверхность на несколько градусов, и происходит неконтролируемый подъем. Мы отвезли его в большой авиационный ангар в Бристоле, где я когда-то работал, и тщательно его проверили. Но надуть его полностью мы не могли. Он будет надут полностью лишь в день своего полета».
У Конюхова и его маленькой капсулы будут специальные парашюты на случай, если во время полета случится нештатная ситуация.
Путешественник как-то сказал, что он пытается устанавливать рекорды, чтобы расширить границы человеческой выносливости. Однако в этот раз он признает, что очень рискует, отправляясь в полет.
«Когда я совершал кругосветное путешествие в 2016 году, я находился на высоте от 8 до 10 км. В капсуле не поддерживалось давление. Я мог открыть люк и залезть сверху на капсулу, счистить лед, появившийся от работы горелок, и проверить шланги к баку с топливом. Я использовал кислородную маску, так что в значительной степени контролировал ситуацию».
«На этот раз на высоте 25 км я буду в герметичной капсуле. Это как небольшой космический корабль. В капсуле более комфортно и чувствуешь себя безопаснее, но у меня будут только кнопки для управления горелками и оболочкой».
Дон Кэмерон проверяет капсулу воздушного шара
Вероятно, Конюхова несколько успокаивает послужной список компании Кэмерона в производстве воздушных шаров для рекордных полетов.
Cameron Balloons произвела три воздушных шара, которым единственным в мире удалось совершить беспосадочный кругосветный перелет: «Орбитер 3» Breitling в 1999 году, «Дух свободы» для Стива Фоссета в 2002 году и «Мортон» для Конюхова в 2016 году.
Путешественник не тревожится о перспективах грядущей миссии.
«Я уверен, что капсула переживет полет и спасет меня в полете и во время приземления, но гарантировать 100-процентный успех проекта нельзя», — сказал он.
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