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08:20 (мск), источник: РИА Новости

Назван самый фотографируемый город России

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербург стал самым фотографируемым городом России, обогнав Москву на 10% по количеству снимков, показало проведенное сервисом «Облако Mail.ru» исследование, имеющееся в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Рейтинг популярных среди пользователей сервиса достопримечательностей был составлен с помощью технологии компьютерного зрения.

«Исследование показало, что Москва проигрывает Санкт-Петербургу в праве называться самым фотографируемым городом — северная столица обгоняет Москву по количеству снимков почти на 10%. Самыми популярными местами в Питере стали Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови», — говорится в сообщении.

В Москве чаще всего фотографируют Красную площадь и Кремль, Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного, ГУМ, мавзолей Ленина, Большой театр и музей-заповедник Царицыно.
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Популярными местами для фотографий в Калининграде стали Кафедральный собор, Рыбная деревня, Калининградский зоопарк, подводная лодка-музей «Б-413», Калининградский музей янтаря. В Казани самыми популярными достопримечательностями стали мечеть Кул-Шариф, Дворец землевладельцев, Храм всех религий и башня Сююмбике. Самыми фотографируемыми объектами в Самаре оказались бункер Сталина, музейно-выставочный центр «Самара Космическая» и стела «Ладья».

«В Нижнем Новгороде больше всего людей с фотоаппаратами и смартфонами можно встретить у Чкаловской лестницы, Нижегородского Кремля, Печерского Вознесенского монастыря и памятника Валерию Чкалову», — добавляется в исследовании.


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Также в Ростове-на-Дону чаще всего фотографируют мозаику в подземных переходах, музей железнодорожной техники СКЖД под открытым небом и аквапарк H2O. В Воронеже популярностью пользуются корабль-музей «Гото Предестинация», Благовещенский кафедральный собор, парк «Алые паруса» и Воронежский заповедник.

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Гости и жители Волгограда чаще всего снимают государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», Мамаев курган и разрушенную мельницу Гергардта. В Перми, больше всего фотографируют арт-объект «Счастье не за горами» и музей истории Мотовилихинского завода. В Екатеринбурге запечатлевают мужской монастырь «Ганина Яма», смотровую площадку БЦ «Высоцкий», Храм на Крови и Свердловский областной краеведческий музей.

В Новосибирске фотографируют городской зоопарк и музей истории западно-сибирской железной дороги. В Красноярске — государственный природный заповедник «Столбы» и фанпарк «Бобровый лог». Во Владивостоке самыми популярными достопримечательностями стали мост на остров Русский, Золотой мост, океанариум «Аквамир» и музей автомотостарины.

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