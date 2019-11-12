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09:23 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор рассказал, как правильно принимать витамины

Время и обстоятельства использования биологически активных добавок могут иметь значение, отметили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. При определении времени приема и количества биологически активных добавок (БАД) необходимо учитывать их состав, собственный образ жизни и состояние здоровья. Такие рекомендации содержит опубликованное в среду сообщение Роспотребнадзора.

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«Время и обстоятельства использования биологически активных добавок могут иметь значение как с точки зрения их безопасности, так и эффективности. Определенные добавки также могут быть противопоказаны при отдельных состояниях здоровья или при приеме некоторых лекарственных средств», — уточнили в ведомстве.

Так, мультивитамины, которые содержат в своем составе как водо- так и жирорастворимые витамины, а иногда также и минеральные вещества, специалисты рекомендуют принимать по полдозы утром, во время завтрака, а вторую половину ежедневной нормы — во время основного приема пищи. «Принимать мультивитаминные биологически активные добавки вместе с пищей в целом безопаснее. Например, витамины группы В и витамин С при приеме натощак могут вызвать болезненные ощущения в желудке или тошноту, — заметили в Роспотребнадзоре. — Жирорастворимые витамины не принесут пользы, если их употреблять без небольшого количества жира, например с яйцом, или растительным маслом».


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При приеме отдельных витаминов и минеральных веществ также следует обратить внимание на комбинацию с другими биологически активными добавками: цинк не следует принимать совместно с кальцием или железом, а витамин B12 может взаимодействовать с различными препаратами, в том числе лекарствами от потери костной массы, рака, подагры, высокого кровяного давления и гиперсекреции желудка; кальций можно принимать в течение дня, а магний лучше всего принимать на ночь и не совмещать его прием с едой.

Людям, применяющим антогонисты витамина К (лекарственные средства, снижающие свертываемость крови), не рекомендуется использовать биологически активные добавки к пище с витамином К2, поэтому предварительно, перед использованием любых биологически активных добавок, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.
Роспотребнадзор
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При регулярных занятиях спортом специалисты советуют рассмотреть возможность употребления кальция и магния в соотношении 1:2 соответственно во время еды перед тренировкой. А неперевариваемые пищевые волокна — клетчатку — лучше всего принимать не менее чем за три или четыре часа до тренировки или соревнования, либо ближе к концу дня, так как такие пищевые добавки замедляют движение пищи через желудок и кишечник.

Роспотребнадзор рекомендует вегетарианцам обратить внимание на пользу БАД, «так как многие важные питательные вещества содержатся только в продуктах животного происхождения». «Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамин В12 — вот самые первые приходящие в голову примеры нутриентов, которые недополучают люди, придерживающиеся вегетарианского или веганского типа питания. А ведь недостаток любых питательных веществ, витаминов, минералов может нанести значительный ущерб здоровью», — добавили специалисты. Полный перечень рекомендаций опубликован на сайте ведомства.

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