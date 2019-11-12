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10:42 (мск), источник: Московский комсомолец

Ведущая Екатерина Андреева удивилась заработкам Андрея Малахова

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала недавнее интервью, которое дал ее коллега Андрей Малахов телеведущей, журналистке и бывшему кандидату в президенты России Ксении Собчак.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в ходе беседы со светской львицей ведущий заявил, что во времена работы на «первой кнопке» он получал порядка $50 тысяч в месяц. Вместе с тем он говорил о том, что больше него зарабатывали только два человека — Иван Ургант и Владимир Познер. В настоящее время, как отмечал Малахов, у него приблизительно такая же зарплата на канале «Россия-1», где он является ведущим ток-шоу.

«Когда я услышала, какая у Андрея Малахова зарплата, то, конечно, порадовалась за него. Я таких денег не видела», — высказалась относительно недавнего интервью Андреева.

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Ведущая Алла Довлатова предположила, что, вероятно, Малахов принимал в расчет свой совокупный месячный заработок с учетом корпоративов и своего журнала, где он работает главредом.

Кроме того, Андреева посетовала на то, что зарплаты мужчин и женщин в России сильно разнятся. «Не буду называть другие фамилии мужчин, но я их знаю. Неравенство зарплат бросается в глаза», — резюмировала телеведущая.

Екатерина Андреева является ведущей информационной программы «Время» с 1997 года. Она лауреат российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы». Андреева уже больше 20 лет замужем за предпринимателем из Черногории Душаном Перовичем.

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