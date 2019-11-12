10:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Считавшиеся вымершими животные попали на камеру (видео)
Ученые говорят о переоткрытии вида.
Ученые обнаружили в джунглях Вьетнама популяцию оленьков — крошечных парнокопытных животных, которые считались исчезнувшими навсегда 30 лет назад.
Вьетнамские биологи получали свидетельства местных жителей, которые утверждали, что видели оленьков в нескольких местах. Ученые установили в лесах на юге страны несколько десятков фотоловушек и получили почти 2 тысячи снимков оленьков.
«Результаты были потрясающими. Я пришел в восторг, когда мы проверили камеры и увидели фотографии», — сказал биолог Ан Нгуен из Global Wildlife Concervation.
Tragulus versicolor из семейства оленьковые — самое маленькое копытное в мире, которое обитает только во Вьетнаме. Впервые вид описали в 1910 году.
По словам биологов, пока непонятно, какого размера популяция этих животных, но можно говорить о переоткрытии вида. Результаты исследования опубликованы в Nature Ecology and Evolution.
Анна Лысенко