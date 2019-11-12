Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признал вину Мужчина не был судим ранее, однако стоял на учете у врача психиатра-нарколога в связи с алкогольной зависимостью
Фоторепортажи
1630 лет назад пала Берлинская стена
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
10:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Считавшиеся вымершими животные попали на камеру (видео)

Ученые говорят о переоткрытии вида.

Ученые обнаружили в джунглях Вьетнама популяцию оленьков — крошечных парнокопытных животных, которые считались исчезнувшими навсегда 30 лет назад.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вьетнамские биологи получали свидетельства местных жителей, которые утверждали, что видели оленьков в нескольких местах. Ученые установили в лесах на юге страны несколько десятков фотоловушек и получили почти 2 тысячи снимков оленьков.

«Результаты были потрясающими. Я пришел в восторг, когда мы проверили камеры и увидели фотографии», — сказал биолог Ан Нгуен из Global Wildlife Concervation.

Tragulus versicolor из семейства оленьковые — самое маленькое копытное в мире, которое обитает только во Вьетнаме. Впервые вид описали в 1910 году. Из-за охоты численность оленьков постоянно сокращалась, пока ученые не посчитали их вымершими во время экспедиции в 1990 году.

По словам биологов, пока непонятно, какого размера популяция этих животных, но можно говорить о переоткрытии вида. Результаты исследования опубликованы в Nature Ecology and Evolution.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Назарбаев: Зеленский согласился на встречу с Путиным «тет-а-тет»
Ведущая Екатерина Андреева удивилась заработкам Андрея Малахова
Депутаты хотят вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Назван самый фотографируемый город России
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
СМИ: Трамп запрещал заявления по инциденту в Керченском проливе
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России Она составила литр на человека.
Hi-Tech
Новинка Huawei с кучей камер: фото и цена Снимает отлично, но есть нюансы
Кино
Дочь Реввы, жена Прилучного с детьми и другие на премьере Российские звезды и их дети стали первыми зрителями анимационной картины об отважных животных
Горячие темы на Авто
Модель семьи будущего 274
"Россия нам не партнер" 243
В вашем городе еще остались частные магазины? 97
Перенос столицы России в Сибирь 93
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Шпионаж работодателей через социальные контакты 313
Мужской конкурс красоты Mister Global 291
Вот я вообще в шоке... 218
Шизофрения? 202
Леди
Алла Пугачева вышла на красную дорожку в стильном костюме и в шляпе Певица показала элегантный наряд.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь