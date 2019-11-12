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11:27 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Источник: РИА Новости
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О росте тревоги из-за социальной несправедливости заявили 68% респондентов, боятся снижения дохода 63% опрошенных. 58% россиян пугает отказ в бесплатной медпомощи и рост цен на продукты.

Значительную часть респондентов (39%) пугают «беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти», рост преступности (36%) и потеря работы (35%).

Меньше всего россияне боятся обострения международных конфликтов (20%).

Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1800 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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