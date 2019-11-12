11:27 (мск), источник: РИА Новости
ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
О росте тревоги
Значительную часть респондентов (39%) пугают «беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти», рост преступности (36%) и потеря работы (35%).
Меньше всего россияне боятся обострения международных конфликтов (20%).
Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1800 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.