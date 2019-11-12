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13:55 (мск), источник: РИА Новости

В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Источник: РИА "Новости"

Ранее под эгидой российского отделения Greenpeace прошли аудиты пластикового загрязнения акваторий РФ в 51 регионе страны. После анализа полученных данных эксперты предложили ряд мер по сокращению пластикового загрязнения, которые изложены в этом письме.

«Введение запрета на оборот… одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых (многослойных, композитных, немаркированных) товаров, тары и/или упаковки немедицинского назначения: пакеты майки и фасовочные пакеты, контейнеры и посуда (пищевые контейнеры, чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы). Ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров, палочки для конфет», — говорится в письме.

Как пояснил РИА Новости эксперт российского отделения Greenpeace Дмитрий Нестеров, влажные салфетки содержат в себе пластиковые волокна, которые не разлагаются.

По расчетам авторов письма, исходя из стратегии развития химической и нефтехимической отрасли в РФ, количество пластика в расчете на одного гражданина вырастет почти втрое до 89,2 килограмма на душу населения. Поэтому, считают экологи, эту стратегию необходимо скорректировать с точки зрения сокращения пластикового загрязнения.

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