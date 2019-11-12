У побережья Японии нашли американскую подлодку, которая пропала 75 лет назад

Подлодку нашли еще 5 июня 2019 года на глубине 430 метров с помощью автономного подводного аппарата.
Руководитель исследовательской экспедиции Тим Тейлор рассказал телеканалу CNN, что в японских военных документах неправильно указали место гибели субмарины. На ошибку обратил внимание японский исследователь Ютака Ивасаки. Экспедиция использовала новые данные и нашла USS Grayback в 160 километрах от того места, которое указывалось в первоначальном отчете.
Исследователи предполагают, что подлодку потопил японский торпедоносец «Накадзима» B5N 26 февраля 1944 года. На борту USS Grayback находились 80 человек.
Подводную лодку USS Grayback спустили на воду в июне 1941 года во время Второй Мировой войны. 28 января 1944 года она вышла из Перл-Харбора на патрулирование. Экипаж отчитался, что потопил несколько грузовых судов. Когда у подлодки осталось только две торпеды, ей приказали вернуться на базу, куда она так и не пришла. 30 марта экипаж USS Grayback объявили пропавшим без вести.
В октябре 2019 года экипаж исследовательского судна Petrel нашел в Тихом океане два затонувших японских авианосца: «Акаги» и «Кага». Они оба были потоплены во время битвы при атолле Мидуэй в 1942 году. А в ноябре подводные археологи нашли британскую подводную лодку HMS Urge, которая исчезла весной 1942 года у берегов Мальты.