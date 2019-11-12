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15:22 (мск), источник: Ведомости

Генпрокуратура рассказала о шести уголовных делах против кинокомпаний

Все они связаны с уклонением от возврата субсидий.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

По результатом проверок прокуратуры заведено шесть уголовных дел об уклонении кинокомпаний от возврата госсубсидий на производство фильмов, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. В отношении каких компаний заведены дела, он не уточнил. Куренной добавил, что проводится еще 13 процессуальных проверок.

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Прокуратура также проверила, как Федеральная служба судебных приставов (ФССП) исполняет решения о взыскании с кинокомпаний долгов в пользу Фонда кино. Ведомство выявило случаи утери исполнительных производств, в связи с этим в адрес территориальных управлений ФССП были внесены представления.

Государство ежегодно выделяет на производство фильмов 5−7 млрд руб. Эти деньги между кинокомпаниями распределяют Минкультуры, предоставляющее субсидии на безвозвратной основе, и Фонд кино, который часть денег также дает на безвозвратной основе, а часть — на условиях возврата.


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Министр культуры Владимир Мединский в сентябре в интервью «Коммерсанту» говорил, что министерство ведет более 20 тяжб, в том числе уголовных, с кинопроизводителями, которые получили госсубсидии, но не сделали проект или сделали его с нарушением, или не исполнили обязательства перед бюджетом.

По словам Мединского, Минкультуры выиграло все иски, и в бюджет Фонда кино было возвращено почти 700 млн руб.

В том же интервью Мединский анонсировал запуск базы данных об объемах господдержки производства российских фильмов и их успеха в прокате. Согласно представленной в ней информации, больше половины фильмов, профинансированных с 2015 г. Минкультом, зрители в кинотеатрах почти не смотрели.

Счетная палата называла систему господдержки отечественного кино непрозрачной. Она обратила внимание, что в состав экспертных советов, отбирающих фильмы для финансирования, входят крупнейшие получатели этих субсидий. Кроме того, аудиторы проанализировали пять реестров документов с отчетностью о расходовании субсидий и выяснили, что средства зачастую перечисляют на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.

Александра Чунова

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