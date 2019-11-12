В соцсетях требуют освободить кота-бунтаря

Пользователи соцсетей массово требуют освободить кота по кличке Квилти, который живет в приюте американского города Хьюстон.
Дело в том, что Квилти посадили в «одиночную камеру», изолировав его от остальной кошачьей братии. Кот уж несколько раз открывал дверь и выпускал кошек приюта на волю.
Волонтеры переселяли его в другие комнаты, но это не помогло. Кот всегда возвращался к своим товарищам и снова выпускал их погулять. Если Квилти пытались остановить, он злился.
История свободолюбивого Квилти всколыхнула соцсети. Пользователи пишут просьбы и даже требования освободить животное. Кампания #FreeQuilty набирает обороты, но в приюте этому только рады. Сотрудники надеются, что популярность кота поможет ему найти новый дом.