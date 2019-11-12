16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Летучие мыши оккупировали балкон городской квартиры (видео)
Выбрали место для зимовки.
Хозяин одной из квартир в Киеве был вынужден обратиться к «Команде спасения животных» (Kyiv Animal Rescue Group) после того, как на его балконе поселились 120 летучих мышей.
Как рукокрылые из отряда рыжая вечерница попали на закрытый балкон — не сообщается, но это место им явно понравилось. Когда специалисты прибыли на место, они обнаружили большую стаю, которая расположилась под обоями, плинтусами и в старой мебели.
Волонтеры пошутили, что летучим мышам тут зимовать будет слишком жарко, к тому же хозяин квартиры будет мешать им спать.
За пару часов команда спасения животных отловила всех мышей и выпустила их на свободу, где им придется искать новое место для зимовки. Сообщается, что одну летучую мышь пришлось отправить на лечение в зооклинику.
Екатерина Гура