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17:29 (мск), источник: ТАСС Наука

В Новой Зеландии нашли гигантского окаменелого пингвина

Он отличается от прежних находок удлиненными конечностями и вытянутым клювом.

Источник: Simone Giovanardi

СИДНЕЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Палеонтологи нашли окаменелые останки гигантского доисторического пингвина на Северном острове Новой Зеландии. Кости смогут стать ключом к эволюционной истории вида, отмечают ученые. Отчет о находке они представили на конференции Общества палеонтологии позвоночных, которая прошла в Брисбене.

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По словам одного из ученых, палеонтолога Симона Джованарди, Новая Зеландия — это родина гигантских пингвинов. «Это далекие предки современных птиц, которые значительно превосходили их по размеру. Мы нашли и описали достаточно полный скелет гигантского пингвина из олигоцена», — пояснил ученый.

Пингвины — потомки морских птиц, которые потеряли способность летать около 60 млн. лет. Их родина — южная часть Новой Зеландии и Земля Мэри Бирд в Антарктиде. Возраст наиболее древних останков пингвина — около 62 млн. лет.


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Рост некоторых из видов этих птиц достигал 160 см., а масса доходила до 80 кг. Для сравнения — самые крупные из ныне живущих пингвинов, императорские, вырастают лишь до 120 см. Ученые предполагают, что пингвины были такими крупными из-за того, что в то время из океанов исчезли их естественные враги — крупные морские рептилии.

Новые останки древних пингвинов ученые нашли на острове Северный (Новая Зеландия). Они отличаются от прежних находок вытянутыми конечностями, а также удлиненным клювом.

В найденных окаменелостях отлично видны более длинные (чем у описанных ранее гигантских пингвинов) ноги, а также можно заметить, что и все тело птицы было более стройным и вытянутым в длину.
Симон Джованарди

По словам исследователей, их находка представляют собой наиболее полный скелет пингвина из всех ранее найденных. Это своеобразное промежуточное звено между прежними видами, которые известны по своим окаменелостям.

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