18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
25-летняя американка за два года превратилась из толстушки в «фитоняшку»
Сейчас она ведет популярный
25-летняя Дезире
По словам Дезире, она с детства страдала ожирением и всегда была самой крупной в классе и в семье. Сидеть на диетах она начала с пятилетнего возраста, но ей ничего не помогало. К 23 годам она так отчаялась, что пошла на крайние меры и согласилась на операцию по шунтированию желудка.
Операция в комплексе со специальной диетой и физическими упражнениями сделала свое дело. За два года Дезире похудела на 68 килограммов и превратилась в настоящего спортивного фанатика.
После резкого похудения девушка столкнулась с проблемой обвисшей кожи, но уже прошла несколько операций по ее удалению и сделала подтяжку груди, которая также «пострадала» после потери веса.
Сейчас Дезире продолжает тренироваться и делиться своим опытом с подписчиками. По ее словам, ее жизнь после после похудения кардинально изменилась. Кстати, в больнице после операции она познакомилась с симпатичным медбратом, который помогал ей приходить в себя. Теперь они встречаются и молодой человек всячески поддерживает любимую.
Екатерина Гура