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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

25-летняя американка за два года превратилась из толстушки в «фитоняшку»

Сейчас она ведет популярный ЗОЖ-блог.

25-летняя Дезире Алексис-Кай Миз из Калифорнии сейчас популярный блогер, на которую подписаны более 100 тысяч человек. В своем Instagram Дезире рассказывает о правильном питании, тренировках и делится своими мотивирующими снимками из серии «до» и «после». И показать ей есть что. Всего два года назад девушка весила более 133 килограммов.

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По словам Дезире, она с детства страдала ожирением и всегда была самой крупной в классе и в семье. Сидеть на диетах она начала с пятилетнего возраста, но ей ничего не помогало. К 23 годам она так отчаялась, что пошла на крайние меры и согласилась на операцию по шунтированию желудка.

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Операция в комплексе со специальной диетой и физическими упражнениями сделала свое дело. За два года Дезире похудела на 68 килограммов и превратилась в настоящего спортивного фанатика.

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После резкого похудения девушка столкнулась с проблемой обвисшей кожи, но уже прошла несколько операций по ее удалению и сделала подтяжку груди, которая также «пострадала» после потери веса.

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Сейчас Дезире продолжает тренироваться и делиться своим опытом с подписчиками. По ее словам, ее жизнь после после похудения кардинально изменилась. Кстати, в больнице после операции она познакомилась с симпатичным медбратом, который помогал ей приходить в себя. Теперь они встречаются и молодой человек всячески поддерживает любимую.

Екатерина Гура

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