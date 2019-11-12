Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Охота на «Тирпиц»Как уничтожали военную гордость Третьего рейха
Фоторепортажи
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
22:24 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Reuters

Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно подписанному закону, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.

Данная льгота до сих пор регламентируется постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. До принятия закона Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом.

Документ также гарантирует право женщин в сельской местности на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части.

Читайте также
 "Черные дыры" в океане: наши подлодки до сих пор не находят
На Западе удивлялись, как Су-27 смог долететь до Парижа без единой посадки
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
В России предлагают запретить ватные палочки и влажные салфетки
СМИ: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
Выбрано самое смешное фото дикой природы 2019 года
Нурмагомедов рассказал о завершении карьеры
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России Она составила литр на человека.
Hi-Tech
Как удалить аккаунт «ВКонтакте», Instagram и Facebook. Руководство к свободе Hi-Tech Mail.ru рассказывает, как стереть свою учетку из соцсети
Кино
Пугачева, Высоцкая и дети поддержали Кончаловского на премьере Именитый режиссер представил в Москве свою новую картину — биографическую драму о Микеланджело
Горячие темы на Авто
Модель семьи будущего 285
"Россия нам не партнер" 244
Перенос столицы России в Сибирь 102
В вашем городе еще остались частные магазины? 98
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
А вы бы одолжили ? 513
Что делать... 231
Не знаю как быть! 219
О браках с иностранцами 175
Леди
Алла Пугачева вышла на красную дорожку в стильном костюме и в шляпе Певица показала элегантный наряд.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь