12 ноября, источник: Известия
Кембриджский словарь назвал слово года
«Upcycling» (производство новых вещей путем переработки старых) признано словом 2019 года по версии словаря Кембриджского университета.
Как сообщается на сайте учебного заведения, именно это слово стало лидером по запросам пользователей. Впервые оно появилось в
По словам главы издательского отдела Кембриджского словаря Вендалин Николс, интерес к upcycling объясняется возросшим вниманием общественности к изменению климата.
«Мы считаем, что идея, лежащая в основе upcycling, привлекает людей больше, чем само слово. Утилизация — это конкретное действие, которое человеку по силам и которое может изменить ситуацию с климатом», — отметила она.
Другими кандидатами на звание «слова года» были также термины, связанные с экологией. Например, «carbon sink» — поглотитель углерода, такой как лесной массив, и «compostable» — биоразлагаемый.
7 ноября британский словарь Collins Dictionary назвал «климатическую забастовку» выражением года. Эксперты отметили, что в этом году это словосочетание использовалось в 100 раз чаще по сравнению с прошлым.