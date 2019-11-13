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12 ноября, источник: Известия

Кембриджский словарь назвал слово года

«Upcycling» (производство новых вещей путем переработки старых) признано словом 2019 года по версии словаря Кембриджского университета.

Источник: AP 2019

Как сообщается на сайте учебного заведения, именно это слово стало лидером по запросам пользователей. Впервые оно появилось в онлайн-словаре в 2011 году и с тех пор частота его поиска возросла на 181%.

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По словам главы издательского отдела Кембриджского словаря Вендалин Николс, интерес к upcycling объясняется возросшим вниманием общественности к изменению климата.

«Мы считаем, что идея, лежащая в основе upcycling, привлекает людей больше, чем само слово. Утилизация — это конкретное действие, которое человеку по силам и которое может изменить ситуацию с климатом», — отметила она.

Другими кандидатами на звание «слова года» были также термины, связанные с экологией. Например, «carbon sink» — поглотитель углерода, такой как лесной массив, и «compostable» — биоразлагаемый.

7 ноября британский словарь Collins Dictionary назвал «климатическую забастовку» выражением года. Эксперты отметили, что в этом году это словосочетание использовалось в 100 раз чаще по сравнению с прошлым.

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