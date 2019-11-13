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00:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов

В сентябре Саудовская Аравия объявила о введении визового режима, согласно которому страну впервые смогут посещать туристы, а также о ряде послаблений для путешественников.

Источник: AP 2019

В частности, иностранкам можно будет не носить абайю, а незамужним парам разрешается ночевать в одном номере. Однако женщины все еще должны быть одеты скромно даже на пляжах. «Лента.ру» разобралась в том, зачем арабское королевство открывается миру и какие перспективы у туристической отрасли в этой стране.

Саудовская Аравия обладает самыми большими в мире доказанными запасами нефти, занимает первое-второе места по ее добыче, а экспорт нефти приносит бюджету 75 процентов доходов. При этом население Саудовской Аравии составляет около 33 миллионов человек. Поэтому долгое время правящий дом Саудов даже не задумывался о поиске альтернативных источников дохода.

При этом туристическая отрасль уже сейчас играет в ВВП страны большую роль, чем, например, в России.
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Согласно прогнозу Всемирного совета по туризму и путешествиям, доля туристического сектора в ВВП Саудовской Аравии составит в 2019 году 9,4 процента, или 70,9 миллиарда долларов. В России же в 2018 году доля туристической отрасли составила 3,47 процента, или около 47 миллиардов долларов (три триллиона рублей).

Секрет прост — подавляющая часть иностранных граждан, прибывающих в Саудовскую Аравию, делает это ради посещения святынь Мекки и Медины во время хаджа. В 2019 году в королевство приехало более 2,5 миллиона человек, включая 25 тысяч паломников из России. Чтобы принять столь большое число людей за короткий промежуток времени в Джидде — ближайшем к Мекке и Медине крупном городе — был построен аэропорт Король Абдулазиз, способный единовременно принять 80 тысяч человек.

Однако из-за наличия всего одного туристического пика за год пассажиропоток не превышает 42 миллионов человек — меньше, чем, например, у подмосковного Шереметьево. Теперь в королевстве решили изменить эту ситуацию и открыть страну не только для паломников, но и для туристов, которых интересуют не одни лишь святыни.

Тем более, что в Мекку и Медину для немусульман вход будет по-прежнему закрыт.

Новое видение

Разворот Саудовской Аравии лицом к миру начался в 2016 году, когда была принята стратегия Vision 2030. Согласно ей, к 2030 году доля ненефтяного сектора должна вырасти с 15 до 50 процентов, экономика страны переместится с 20 на 15 место в мире, доля женщин на рынке труда возрастет с 22 до 30 процентов, а безработица снизится с 11,6 до семи процентов. При этом туристическому сектору отводится роль одного из главных драйверов роста.

Так, число паломников, совершающих хадж и умру (малый хадж, который происходит не в месяц хаджа), должно возрасти с восьми до 30 миллионов человек.

Число же туристов, посещающих страну не с религиозными целями, должно достичь 22 миллионов уже к 2025 году. И это при условии, что в данный момент таковых практически нет.
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Добиться этого в королевстве планируют благодаря колоссальным инвестициям в культурные, туристические и развлекательные центры. Всего к 2030 году на инфраструктурные проекты, так или иначе касающиеся туризма, будет потрачено более 64 миллиардов долларов. На первом этапе в королевстве делают упор на внутренний туризм. Если в 2018 году в стране было совершено 47 миллионов туристических поездок, то в 2023 году это число должно достигнуть 70,5 миллиона.

Гостей королевства не смутить запретом на продажу и употребление алкоголя или обязательным ношением абайи, а вот привлечь новыми отелями, музеями и парками развлечений можно легко. Так, только в 2019 году будет введено в строй девять тысяч номеров в пяти-, четырех- и трехзвездочных отелях в Эр-Рияде и Джидде.


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Привлекать туристов должны пять локаций, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:

Джидда с ее старым городом, наскальные рисунки в районе Хаиль на северо-западе страны, исторический район Эт-Турайф в районе Эд-Диръии, что в пригороде Эр-Рияда, оазис Аль-Ахса неподалеку от границы с Катаром и развалины древнего города Аль-Ула на севере страны.
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Все пять достопримечательностей расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга, что делает затруднительным их посещение за один визит в королевство.

По словам директора выставки ATM Даниэль Кертис (Danielle Сurtis), в Саудовской Аравии надеются удвоить число достопримечательностей, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Появятся и новые достопримечательности. В Эр-Рияде будет построен крупнейший в мире городской парк. Его разместят на бывшей базе королевских ВВС. Всего будет высажено более семи миллионов деревьев и построен «Королевский центр искусств», который включит в себя театр, сцену под открытым небом, академию изобразительного и драматического искусства, музыки. Следующим шагом станет строительство музеев авиации, космонавтики, науки, архитектуры и современных технологий.

Город-сказка, город-мечта

Учитывая, что главные достопримечательности королевства так и останутся доступными лишь для мусульман, строить инфраструктуру для туристов других вероисповеданий придется с нуля.

Главным центром притяжения туристов станет мегагород Неом, который должен протянуться на 468 километров вдоль побережья. Возвести его планируют с нуля в регионе Табук на крайнем северо-западе страны недалеко от границ с Иорданией и Египтом.

Город должен стать настоящим туристическим раем с суперсовременными зданиями, широким применением роботов и автономных транспортных средств, множеством роскошных отелей, ресторанов и бутиков, десятками километров идеальных пляжей и либеральными, по меркам королевства, нравами.

В Неоме можно будет купить алкоголь и появляться на пляже в купальниках, что должно сделать из него конкурента Дубая, Эйлата и Шарм-эль-Шейха.
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Первая очередь Неома, включающая новый аэропорт, марину для яхт и несколько насыпных островов, должна была быть сдана в 2025 году, но проект столкнулся с рядом проблем. Основным источником финансирования Неома должен стать Public Investment Fund (PIF) — суверенный фонд Саудовской Аравии, деньги в который должны были поступить от IPO государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco. Однако намеченное на вторую половину 2018 года размещение акций на бирже было перенесено на 2020−2021 годы.

В ходе IPO планировалось привлечь около 300 миллиардов долларов, а еще 200 миллиардов должны были составить частные инвестиции. Одна команда международных специалистов, которая должна была реализовывать мегапроект, после жестокого убийства Джамала Хашкуджи в Стамбуле в 2018 году предпочла дистанцироваться от Неома и стоящего за ним наследного принца Муххамеда бин Салмана.

Что там делать россиянам?

В этих условиях саудовцам придется привлекать туристов чем-то более простым и имеющимся у них уже сейчас. И далеко не факт, что этого хватит для привлечения туристов, ведь на данный момент предложить немусульманам Саудовская Аравия мало что может.

С точки зрения географии страна располагает прекрасными ресурсами для пляжного отдыха на Красном море и Персидском заливе, однако оговорки по внешнему виду и спиртным напиткам сильно ограничивают пляжный потенциал региона.
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«На раннем этапе более реалистичным представляется развитие в сфере экскурсионного туризма: к комплексу скальных захоронений Аль-Ула, в кинематографичную пустыню Вади Рам или к вулканическим полям Вади аль-Кура», — прокомментировали «Ленте.ру» туристический потенциал королевства в пресс-службе туроператора Coral Travel.

Солидарны с коллегами и в пресс-службе другого крупного туроператора TEZ Tour: «Туристы в жарких странах хотят увидеть не только достопримечательности, но и насладиться пляжным отдыхом. Однако, учитывая планы по реализации нескольких крупных проектов на Красном море, стоит надеяться, что Саудовская Аравия в скором времени сможет предложить и пляжный продукт». Также представители туроператора отметили, что сдерживающим фактором может служить отсутствие прямого авиасообщения и более высокие тарифы, нежели на альтернативные ближневосточные направления.

Саудовской Аравии придется действовать на высоко конкурентном рынке, который во многом уже поделен на сегменты.

В районе Красного моря за бюджетный туризм традиционно отвечали курорты Египта, а более платежеспособную публику привлекали Иордания и Израиль. В районе Персидского залива главным центром притяжения остается Дубай, конкуренцию которому оказывают Абу-Даби, Катар, Бахрейн и Оман.

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Запрет на авиасообщение с египетскими курортами перераспределил туристические потоки в пользу других направлений, однако Великобритания уже объявила Шарм-эль-Шейх безопасным для посещения, а Россия может возобновить авиасообщение в ближайшее время. В этих условиях Саудовская Аравия должна предложить что-то особенное.

Одним из вариантов развития могут стать многочисленные международные спортивные соревнования и фестивали. В Эр-Рияде в 2018 году впервые прошел этап Формулы-Е, летом 2019 года — несколько боев MMA, а в ноябре состоялся этап Кубка мира по ралли-рейдам из Аль-Улы в Неом — городов, которым уготована роль стать туристическими центрами королевства. Проходят и национальные фестивали, крупнейший из которых — Джинадрия. Он посвящен культуре и истории страны. В рамках фестиваля проводятся гонки на верблюдах, военные парады, концерты национальной музыки и показательные выступления национальной гвардии.

Помочь в продвижении Саудовской Аравии как популярного направления среди россиян могло бы разрешение на чартерные рейсы. Пример успешной реализации такой стратегии — это Бахрейн. По данным Coral Travel, всего за год с момента запуска чартеров в Манаму число проданных туров выросло в 19 раз, приблизившись к показателям Иордании. Особенно здравым такое решение выглядит, учитывая, что первое время Саудовской Аравии придется конкурировать именно с Иорданией, также известной, в первую очередь, своими достопримечательностями, а не пляжами.

Между тем по данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Саудовская Аравия уже в этом году оказалась самым бюджетным из невостребованных россиянами направлений.

В любом случае за счет эффекта низкой базы Саудовская Аравия сможет показать значительный рост туристического потока как из России, так и из других стран мира. Однако на то, чтобы составить реальную конкуренцию наиболее популярным направлениям региона, уйдут годы, если не десятилетия.

Саудовская Аравия начинает открывать свои двери для массового туризма
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