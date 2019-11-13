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07:46 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые дешевые пляжные направления для отдыха в начале декабря

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На туристическом рынке начинается «дешевый предновогодний сезон», с конца ноября и до второй половины декабря цены на путевки будут низкими, сообщает АТОР.

Источник: РИА Новости

Продолжает дешеветь «зимняя» Турция. Восьмидневный тур на двоих можно купить за 48 тысяч рублей. Минимальная стоимость аналогичной путевки — 31,5 тысячи рублей.

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Стал доступнее Бахрейн: средняя цена турпакета на двоих на восемь ночей с вылетом в начале декабря — около 80 тысяч рублей. Это дешевле, чем, например, ОАЭ, где средний чек за такое путешествие — почти 88 тысяч. Минимальные цены расположились в обратном порядке: тур в Эмираты можно купить за 48 тысяч рублей, а в Бахрейн — за 57 тысяч рублей.

Отправиться вдвоем на Гоа можно, заплатив как минимум 39 тысяч рублей. Средний чек значительно выше — почти 95 тысяч рублей.

Приобрести тур стоимостью до 50 тысяч рублей для двух человек на 10 дней с вылетом в период с 29 ноября по 2 декабря можно в Иорданию.

От 50 до 100 тысяч рублей — минимальная цена аналогичных путевок в Китай (Хайнань), Вьетнам, Израиль, Индонезию, на Шри-Ланку и Кубу.

Самая низкая стоимость туров в Доминикану, Мексику, на Мальдивы и Занзибар (Танзания) — 100−150 тысяч рублей (также на двоих на 10 дней).

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