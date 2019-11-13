07:51 (мск), источник: Известия
Китаец 20 лет жил с вросшим зубом в носу
Китайские врачи удалили зуб из носа 30-летнего жителя Харбина Чжан Биньшэна, пишет Daily Mail.
По данным издания, в начале ноября мужчина обратился к медикам с жалобами на заложенный нос и проблемы с дыханием. Рентген показал наличие сгустка в носовой полости Биньшэна.
Как отметил замглавы отделения отоларингологии харбинской больницы доктор Бай Чжибан, образование сильно напоминало зуб.
Сам пациент рассказал, что в возрасте 10 лет упал с третьего этажа торгового центра и выбил себе два зуба. Врачи предположили, что один из зубов после падения Биньшэна попал ему в нос, где прижился и врос в ткани.
В ходе получасовой операции медики успешно удалили зуб размером в 1 см.