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07:51 (мск), источник: Известия

Китаец 20 лет жил с вросшим зубом в носу

Китайские врачи удалили зуб из носа 30-летнего жителя Харбина Чжан Биньшэна, пишет Daily Mail.

Источник: Reuters

По данным издания, в начале ноября мужчина обратился к медикам с жалобами на заложенный нос и проблемы с дыханием. Рентген показал наличие сгустка в носовой полости Биньшэна.

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Как отметил замглавы отделения отоларингологии харбинской больницы доктор Бай Чжибан, образование сильно напоминало зуб.

Сам пациент рассказал, что в возрасте 10 лет упал с третьего этажа торгового центра и выбил себе два зуба. Врачи предположили, что один из зубов после падения Биньшэна попал ему в нос, где прижился и врос в ткани.

В ходе получасовой операции медики успешно удалили зуб размером в 1 см.

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