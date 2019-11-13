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12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древний туллимонстр снова озадачил исследователей

Примерно 311 млн лет назад на Земле обитало загадочное существо, которое ученые назвали туллимонстром.

Внешне древнее животное напоминало слизня с длинным тонким хоботом, который заканчивался челюстью. Конечностей у туллимонстра не было, а глаза «росли» на длинных стебельках по бокам.

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Окаменелости туллимонстра впервые были обнаружены в 1950 годах возле реки Мазон-Крик в Иллинойсе. С тех пор ученые пытаются разгадать загадку этого странного существа. Но спустя 70 лет им не удалось даже установить, было ли оно позвоночным.

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В 2016 году исследователи совершили небольшой прорыв, заявив, что позвоночник у туллимонстра был. Дело в том, что глаза существа содержали меланосомы — органеллы, имеющие в составе меланин и другие светопоглощающие пигменты. Их расположение, форма и размеры были типичны для позвоночных.

В новом исследовании палеобиолог Крис Роджерс и его коллеги из Университетского колледжа Корка опровергают это доказательство.

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Используя ускоритель частиц Stanford Synchrotron Radiation Lightsource, они смогли исследовать химический состав окаменелостей позвоночных и беспозвоночных животных. Оказалось, что меланосомы у позвоночных имеют более высокое отношение цинка к меди, чем у беспозвоночных, таких как осьминог или кальмар. Это типично как для доисторических животных, так и для современных.

Анализ показал, что туллимонстр не был позвоночным животным, но отнести его к древним беспозвоночным тоже нельзя. Уровень меди в меланосомах существа отличает его от обоих подтипов животных.

Ученые намерены продолжить анализ химического состава ископаемых, чтобы наконец разгадать тайну необычного животного.

Анна Лысенко

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