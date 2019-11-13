16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В канадском лесу заметили странный вой, похожий на голос йети (видео)
По крайней мере, так считают пользователи Сети.
Опытный охотник Джино Мекис из канадского Онтарио поделился в Сети роликом, который он снял, возвращаясь с охоты вместе со своей женой и маленьким внуком.
На видео не происходит ничего занимательного, но отчетливо слышны странные и пугающие звуки из лесной чащи, похожие на отчаянный крик или вой.
Джино отметил, что он ни разу не слышал ничего подобного, поэтому и решил записать странные звуки на камеру, пишет Vice.
После публикации ролика на YouTube видео моментально распростространилось по соцсетям, а пользователи стали гадать, что за существо могло издавать подобные звуки. На запись даже обратили внимание специалисты из Министерства природных ресурсов и лесного хозяйства Онтарио. Биологи отметили, что голос явно принадлежит крупному млекопитающему, но, кому именно, они затрудняются ответить.
Группа местных энтузиастов настаивает на том, что у них есть доказательства существования снежного человека в этом канадском лесу. И голос на видео — очередное подтверждение их теории.
Екатерина Гура