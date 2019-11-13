Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Охота на «Тирпиц»Как уничтожали военную гордость Третьего рейха
Фоторепортажи
8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В канадском лесу заметили странный вой, похожий на голос йети (видео)

По крайней мере, так считают пользователи Сети.

Опытный охотник Джино Мекис из канадского Онтарио поделился в Сети роликом, который он снял, возвращаясь с охоты вместе со своей женой и маленьким внуком.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео не происходит ничего занимательного, но отчетливо слышны странные и пугающие звуки из лесной чащи, похожие на отчаянный крик или вой.

Джино отметил, что он ни разу не слышал ничего подобного, поэтому и решил записать странные звуки на камеру, пишет Vice.

После публикации ролика на YouTube видео моментально распростространилось по соцсетям, а пользователи стали гадать, что за существо могло издавать подобные звуки. На запись даже обратили внимание специалисты из Министерства природных ресурсов и лесного хозяйства Онтарио. Биологи отметили, что голос явно принадлежит крупному млекопитающему, но, кому именно, они затрудняются ответить.

Пользователи Сети сразу же предположили, что на видео попал голос йети.

Группа местных энтузиастов настаивает на том, что у них есть доказательства существования снежного человека в этом канадском лесу. И голос на видео — очередное подтверждение их теории.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
СК проверит жалобу упавшей на колени перед Медведевым женщины
В Россию придут аномальные холода
В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН
Шестилетнему сыну Плющенко угрожают убийством
Венеция терпит самое сильное наводнение за полвека (фото)
Выдача материнского капитала в России сократилась
Названы самые дешевые пляжные направления для отдыха зимой
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России Она составила литр на человека.
Hi-Tech
Как удалить аккаунт «ВКонтакте», Instagram и Facebook. Руководство к свободе Hi-Tech Mail.ru рассказывает, как стереть свою учетку из соцсети
Кино
Ходченкова, Шпица, Светлаков с женой на показе итальянской драмы Звезды посетили столичную премьеру фильма «Предатель»
Горячие темы на Авто
Модель семьи будущего 288
Перенос столицы России в Сибирь 119
В вашем городе еще остались частные магазины? 99
Всего три года 88
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Самойлова пожаловалась на трудности четвертой беременности «Отекли даже десны»: заявила жена Джигана
Леди
Боярская, Рудковская и Тодоренко на церемонии «Женщина года 2019» Звезды блистали в эффектных нарядах на светском мероприятии.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь