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17:49 (мск), источник: Lenta.Ru

«Человек-паук» провалил восхождение на небоскреб в Париже

Французский альпинист Ален Робер, известный как «человек-паук», не смог забраться на 152-метровый небоскреб «Ариан» в районе Дефанс на западе Парижа. Об этом сообщает Le Parisien.

Источник: AFP 2019

Экстремал, которому в августе исполнилось 57 лет, начал восхождение в среду, 13 ноября, около 11 утра по местному времени и почти достиг вершины, но не сумел залезть на крышу офисного здания и был вынужден пробраться в одно из окон.

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За действиями альпиниста наблюдали сотрудники правоохранительных органов и компаний, расположенных в небоскребе. Один из них отметил, что наблюдатели нервничали, вероятно, гораздо больше, чем сам «человек-паук». После того, как Робер спустился вниз, его задержали полицейские.

В сентябре 2007 года Ален Робер забрался на 242-метровую башню «Запад» в международном деловом центре «Москва-Сити». Экстремал совершил восхождение за 30 минут.

Ранее в ноябре двух российских бейсджамперов задержали в Южной Корее за незаконное проникновение на крыши домов. Молодые люди прыгнули с крыши 40-этажного здания в Пусане, а на следующий день повторили трюк, но уже с 42-этажного отеля. Видео своих прыжков они загружали в социальные сети.

Во время загрузки произошла ошибка.
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