17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опубликованы лучшие снимки дикой природы 2019 года (фото)
Снимок «Прыжок» венгерского фотографа Чабе Дароци получил главную награду престижного конкурса Nature Photographer of The Year 2019.
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Снимок «Прыжок» венгерского фотографа Чабе Дароци получил главную награду престижного конкурса Nature Photographer of The Year 2019.
Чтобы получить шедевр, понадобилось 70 дней фотоохоты и несколько тысяч неудачных кадров.
Также были названы победители в категориях «Птицы», «Млекопитающие», «Другие животные», «Растения и грибы», «Пейзаж», «Подводный мир», «Искусство природы», «Природа и человек» и других.
Цель конкурса — показать величие и красоту природы. Награда составляет 3 тысячи евро. В этом году жюри рассмотрело 14 тысяч заявок из 73 стран.
Следующий конкурс стартует 1 декабря. Заявки будут принимать до 1 мая.
Анна Лысенко