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17:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска»

Регулярный отказ от отпуска или его перенос на следующий год может повлечь за собой опасные последствия, в том числе «синдром отсутствия отпуска».

Источник: AP 2019

Таким мнением поделился главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, передает агентство «Москва».

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Без полноценного отдыха организм человека становится более уязвимым для любых заболеваний и депрессии, считает Тяжельников. В частности, начинают страдать пищеварительная, нервная и сердечно-сосудистая системы, а также отдельные органы.

«Тревожным симптомом является неумение расслабиться после рабочего дня. Некоторым нужен какой-то допинг — алкоголь, например», — отметил специалист, добавив, что организм рано или поздно начнет подавать сигналы о необходимости отдыха. Речь идет, например, об излишней раздражительности, ухудшении отношений с коллегами, потере концентрации, частых ошибках, быстрой утомляемости, регулярных головных болях и проблемах со сном.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск преждевременной смерти у таких работников выше на 20 процентов. В целом же их продолжительность жизни снижается на десять лет.

Тяжельников подчеркнул, что ресурсов у человека при работе без отпуска может хватить максимум на два-три года.

Для большей эффективности медик посоветовал закладывать на отпуск не менее двух недель, а также заботиться о полноценном восстановлении организма — больше дышать свежим воздухом, гулять, плавать и правильно питаться.

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