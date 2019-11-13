17:57 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска»
Регулярный отказ от отпуска или его перенос на следующий год может повлечь за собой опасные последствия, в том числе «синдром отсутствия отпуска».
Таким мнением поделился главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной
Без полноценного отдыха организм человека становится более уязвимым для любых заболеваний и депрессии, считает Тяжельников. В частности, начинают страдать пищеварительная, нервная и
«Тревожным симптомом является неумение расслабиться после рабочего дня. Некоторым нужен
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, риск преждевременной смерти у таких работников выше на 20 процентов. В целом же их продолжительность жизни снижается на десять лет.
Для большей эффективности медик посоветовал закладывать на отпуск не менее двух недель, а также заботиться о полноценном восстановлении организма — больше дышать свежим воздухом, гулять, плавать и правильно питаться.