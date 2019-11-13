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19:24 (мск), источник: ТАСС

Пользователи «ВКонтакте» смогут ставить дизлайки под комментариями

В соцсети также появятся и другие нововведения.

«ВКонтакте» представила крупнейшие обновления для создателей контента, одним из которых станет возможность подписчиков ставить дизлайки непонравившимся комментариям. Как говорится в сообщении соцсети, о новинках было заявлено в рамках VK Content Day 2019.

Подписчики смогут выразить свое несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию — просто поставить дизлайк.
VK Content Day 2019

В ближайшее время «ВКонтакте» планирует запустить тематические ленты с отбором материалов экспертами, предоставить новые возможности для монетизации творчества через VK Donut и организации мероприятий, изменить подход к верификации страниц, открыть публикацию историй всем сообществам уже в 2019 году и многое другое.

Кроме того, соцсеть поменяет алгоритм работы умной ленты, которая в первую очередь предлагает свежие публикации. Таким образом, если материалы высоко оценит «ядро аудитории», они будут показываться в лентах новостей и рекомендаций наравне с недавно созданными записями, получая тем самым больший охват.

Пользователи «ВКонтакте» теперь могут скрывать свои профили
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