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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает трехмерные оптические иллюзии с помощью фотографий

Настоящая магия.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Фотограф и художник Оливье Лави из Швейцарии своим творчеством в прямом смысле раздвигает границы и создает многомерное пространство как на улице, так и в помещениях.

В серии под названием Miroirs aux alouettes Лави совмещает фотографии и картины с окружающей средой. Он делает реалистичные снимки окружающего мира в полном размере и устанавливает их в подходящих местах.

Екатерина Гура

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