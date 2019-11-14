12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает трехмерные оптические иллюзии с помощью фотографий
Настоящая магия.
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Настоящая магия.
Фотограф и художник Оливье Лави из Швейцарии своим творчеством в прямом смысле раздвигает границы и создает многомерное пространство как на улице, так и в помещениях.
В серии под названием Miroirs aux alouettes Лави совмещает фотографии и картины с окружающей средой. Он делает реалистичные снимки окружающего мира в полном размере и устанавливает их в подходящих местах.
Екатерина Гура