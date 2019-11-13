20:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер plus-size повторяет модные образы знаменитостей (фото)
В любом размере можно выглядеть стильно.
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В любом размере можно выглядеть стильно.
Бывший
Чтобы добавить уверенности себе и девушкам с подобными формами, Кэти завела модный блог в Instagram. Там она начала публиковать стильные образы для женщин
Сейчас Кэти является дизайнером и владелицей собственной модной марки. В своем блоге она также повторяет стильные образы более стройных знаменитостей, чтобы напомнить женщинам, что стиль и красота не зависят от килограммов и размера одежды.
Екатерина Гура