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20:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер plus-size повторяет модные образы знаменитостей (фото)

В любом размере можно выглядеть стильно.

Бывший PR-менеджер из Нью-Йорка по имени Кэти Стурино несколько лет назад, после болезненного развода, набрала около 15 килограммов. Сначала она сильно переживала по этому поводу и пыталась похудеть, но в итоге смирилась и приняла свое тело.

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Чтобы добавить уверенности себе и девушкам с подобными формами, Кэти завела модный блог в Instagram. Там она начала публиковать стильные образы для женщин plus-size.

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Сейчас Кэти является дизайнером и владелицей собственной модной марки. В своем блоге она также повторяет стильные образы более стройных знаменитостей, чтобы напомнить женщинам, что стиль и красота не зависят от килограммов и размера одежды.

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Екатерина Гура

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