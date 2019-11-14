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12:40 (мск), источник: Аргументы и факты

Тест: Кем работали отечественные писатели XX века?

Многие известные писатели зарабатывали себе на жизнь не только литературным творчеством. Иногда именно работа подсказывала им темы произведений.

Источник: РИА "Новости"

Отечественные писатели в XX веке часто, помимо создания произведений, занимались журналистикой, книгоизданием, работали инженерами на заводах, учителями или врачами, были учеными и военными. Поэтому многие темы их романов и повестей были связаны с первой или основной профессией, как, к примеру, у Константина Симонова или Аркадия Гайдара.

Но знаете ли вы, кем работали другие писатели, создавшие свои произведения в XX веке?

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