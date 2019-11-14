13:08 (мск), источник: РИА Новости
«Привлекает халява». Песцы пришли в города Красноярского края
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. На севере Красноярского края — нашествие песцов.
Местные жители снимают полярных лисиц на камеру, выкладывают фото и видео в Сеть. Животные шарят в мусорных контейнерах в поисках пропитания:
Полярные лисицы атаковали Дудинку: их встречают как в центре города, так и на окраинах. «Песец — обитатель здешней тундры. В Дудинке он часто появляется», — рассказывает РИА Новости замдиректора районной газеты «Таймыр» Николай Шелепов.
Шелепов поделился с нами видео, которое сделал в октябре на улице Советской: «Утром шел на работу, песец бежал впереди меня». Он говорит, что по городу «следов очень много». Людям, впрочем, звери не досаждают: «Пока не было жалоб на то, чтобы они
По словам Николая, песцы стаями селятся на одном из рыбных цехов. «Сидят прямо на помойке. Как только подъезжает автомобиль, прячутся под контейнерами. Пока не вполне понятно, почему они сюда ломятся. На голодающих не очень похожи. Людей зверьки не пугают — наоборот, только радуют».
Дудинский предприниматель Насерадин Алиев сообщил РИА Новости, что хищники обитают не только возле его рыбного цеха: «У нас здесь большая промышленная зона. Очень много зданий — вокруг каждого можно увидеть песцов. Выгонять их бесполезно — снова возвращаются. Специально мы их не подкармливаем — крутятся возле мусорных баков и находят
Жители северной части Красноярского края активно обсуждают вторжение песцов в соцсетях и массово выкладывают ролики. На записи жителей улицы Надеждинской в Норильске полярная лисица средь бела дня поднимается по лестнице к одному из подъездов дома. На другом видео около десятка песцов бегают в Дудинке вокруг мусорных баков. Они так этим увлечены, что не обращают внимания на приближающийся автомобиль, водитель которого снимает происходящее на камеру. На следующих кадрах бесстрашное животное пускается наперегонки с автомобилистом — бежит прямо по трассе. Хищников видят так часто, часто местные жители придумывают им клички.
В комментариях одни сходятся во мнении, что всему виной человек, «уничтожающий среду обитания животных». Другие призывают не паниковать: дескать, песцы просто «хотят поживиться, не прилагая к этому больших усилий», а «пропитания в тундре им вполне хватает».
Почему хищники «вышли в люди», РИА Новости поинтересовалось у экологов. Кандидат биологических наук, руководитель группы экологии и оленеводства НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики Анатолий Шапкин из Норильска уверен, что животных гонит в города именно голод:
Нынешняя массовая миграция вызвана причинами биотического характера. Дело в том, что кормятся песцы в основном мышевидными грызунами. Если кормовая база не соответствует их запросам, происходят такие миграции — обычно раз в
два-тригода. В какие-тогоды грызунов много, бывают и спады. Например, в 2017-м был пик, а потом их численность стала снижаться.
По словам эксперта,
Координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов в беседе с корреспондентом РИА Новости замечает, что песцы падки на пищевые отходы, поэтому в населенных пунктах они стаями собираются именно у мусорных баков: «У них есть привычка доедать остатки добычи другого хищника — к примеру, медведя. Они могут за ним ходить по пятам и выжидать, пока тот
Стишов разъясняет, как понять, представляют ли полярные лисицы опасность. «Если они ведут себя осторожно, аккуратно, прячутся от людей, можно не беспокоиться. Если же песец держится нагло — огрызается, ничего не боится, нарывается, он опасен: есть вероятность, что болен бешенством». Таких, уточняет эксперт, специальные службы должны отстреливать, так как больные особи способны навредить не только людям, но и сородичам.
«Песцы распространены по Таймыру равномерно — от Диксона до предгорья Путорана, — говорит начальник отраслевого отдела краевого Минприроды Александр Коробкин. — Полярные лисицы всегда тяготели к хозяйствующим структурам — городам, селам. Край, в котором они обитают, суровый. Их притягивают места, где они могут без особого труда добыть корм. Такой халявный, скажем так, образ жизни их больше привлекает, нежели необходимость самостоятельно бегать и
В свою очередь, в
В администрации Норильска также подтвердили, что «массовых выходов не зарегистрировано»: «Песцов, конечно, можно увидеть, но не в самом городе, а за его пределами».
Чиновники утверждают, что причин для паники по поводу заразности хищников нет. В частности, в службе управления по ветеринарному надзору Красноярского края подчеркнули: заражений бешенством не зафиксировано. Подобный инцидент был в 2017-м, однако тогда разносчиком вируса выступила собака. Впрочем, наши собеседники призывают тех, кто встречает песцов и тут же хватается за телефон, быть осторожнее: «В любом случае это дикие животные. Не стоит искушать судьбу. Даже если зверь ничем не болен, кому нужны телесные повреждения?».