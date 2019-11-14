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12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали признаки пригодных для жизни планет

Чтобы искать жизнь в космосе, астрономам сначала нужно знать, где искать. Новое исследование американских ученых поможет сузить зону поиска.

Исследовательская группа из США пересмотрела условия, которые делают планеты пригодными для жизни.

В своем исследовании они впервые объединили трехмерное моделирование климата с химией атмосферы экзопланет, вращающихся вокруг звезд-карликов (они составляют 70% звезд в галактиках).

Оказалось, что планеты, которые вращаются вокруг активных звезд, получают слишком много ультрафиолетового излучения. Это приводит к потере огромных объемов воды, которая просто испаряется, говорится в публикации в Astrophysical Journal.
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У планет, которые вращаются вокруг неактивных или малоактивных звезд, больше шансов удержать жидкую воду, необходимую для жизни.

Исследователи также обнаружили, что планеты с тонким озоновым слоем, которые имеют пригодную для обитания температуру поверхности, получают опасные уровни ультрафиолетовых доз, что делает их непригодными для существования жизни на поверхности.

Ранее ученые установили, что на близлежащих экзопланетах у красных карликов вряд ли существует жизнь из-за почти полного отсутствия воды и органики на их поверхности.

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Анна Лысенко

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