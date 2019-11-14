12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец продал на аукционе чайник за 1 миллион долларов
Оказалось, что много десятилетий его семья владела настоящим сокровищем.
Житель британского графства Дорсет, пожелавший остаться неизвестным, совершенно случайно выяснил, что старый фарфоровый чайник, хранившийся в его семье много десятилетий, стоит очень больших денег.
Мужчина пригласил к себе домой эксперта по антиквариату Ли Янга, чтобы тот оценил некоторые украшения, но тот сразу обратил внимание на сервизный чайник, пишет The Telegraph.
Янг заметил, что на поврежденной крышке чайника есть персик, который считался символом бессмертия и единства в Китае.
По оценке эксперта, коллекционеры могли бы отдать за него несколько тысяч долларов, а потому владелец фарфора не задумываясь отдал его на аукцион. И не прогадал. В итоге анонимный коллекционер заплатил за императорский чайник более 1 миллиона долларов.
Екатерина Гура