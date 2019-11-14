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13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США продают ядерный ракетный комплекс (видео)

В нем хранили межконтинентальную ракету Titan II.

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В США выставили на продажу ядерный ракетный комплекс в Аризоне времен холодной войны, сообщает Daily Mail.

Стоимость секретного объекта в пустыне, выведенного из эксплуатации в 1980 годах, составляет 395 тысяч долларов.

Когда-то в комплексе размещалась знаменитая межконтинентальная баллистическая ракета Titan II, разработанная в США в конце 1950-х — начале 1960-х годов.

Комплекс внутри бункера защищен бетонной плитой толщиной больше метра, а также взрывозащитной дверью весом 2,7 тонны. Чтобы попасть в хранилище, нужно спуститься по 40-метровой лестнице.

После закрытия комплекс несколько раз переходил из рук в руки частных владельцев.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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