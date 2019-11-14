13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США продают ядерный ракетный комплекс (видео)
В нем хранили межконтинентальную ракету Titan II.
В США выставили на продажу ядерный ракетный комплекс в Аризоне времен холодной войны, сообщает Daily Mail.
Стоимость секретного объекта в пустыне, выведенного из эксплуатации в 1980 годах, составляет 395 тысяч долларов.
Комплекс внутри бункера защищен бетонной плитой толщиной больше метра, а также взрывозащитной дверью весом 2,7 тонны. Чтобы попасть в хранилище, нужно спуститься по 40-метровой лестнице.
После закрытия комплекс несколько раз переходил из рук в руки частных владельцев.
Анна Лысенко