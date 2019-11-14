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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дикие кабаны разорили тайники наркоторговцев в Италии

Наркотики предназначались для городских клубов.

Источник: AP 2019
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Вепри разорили тайники с кокаином на сумму в 20 тысяч евро, спрятанные в тосканском лесу, сообщает Toscana Media News.

Об инциденте стало известно полицейским, которые прослушивали телефоны наркоторговцев больше года.

Четверо преступников, среди которых один итальянец и трое албанцев, ежемесячно перевозили около двух килограммов кокаина из долины Валь-ди-Кьяна в бары и клубы городов Ареццо и Сиена. Они прятали кокаин в банках и хранили под деревьями.

В телефонных разговорах мужчины использовали код со словами «кофе», «вино», «аперитив», «просекко». Полицейские с легкостью его расшифровали.

В одном из разговоров преступники жаловались на то, что дикие кабаны вырыли наркотики и утащили добычу. Часть пакетов они разорвали и съели. Часть порошка была рассыпана по земле.

Сейчас двое преступников находятся в тюрьме, а остальные — под домашним арестом.

По оценкам экспертов, в Италии живут миллионы кабанов. Популяция настолько велика, что фермеры обратились к правительству с просьбой разрешить их отстрел. Дикие свиньи наносят большой вред полям и виноградникам и часто становятся причиной ДТП на дорогах.

Анна Лысенко

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