13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дикие кабаны разорили тайники наркоторговцев в Италии
Наркотики предназначались для городских клубов.
Вепри разорили тайники с кокаином на сумму в 20 тысяч евро, спрятанные в тосканском лесу, сообщает Toscana Media News.
Об инциденте стало известно полицейским, которые прослушивали телефоны наркоторговцев больше года.
Четверо преступников, среди которых один итальянец и трое албанцев, ежемесячно перевозили около двух килограммов кокаина из долины
В телефонных разговорах мужчины использовали код со словами «кофе», «вино», «аперитив», «просекко». Полицейские с легкостью его расшифровали.
Сейчас двое преступников находятся в тюрьме, а остальные — под домашним арестом.
По оценкам экспертов, в Италии живут миллионы кабанов. Популяция настолько велика, что фермеры обратились к правительству с просьбой разрешить их отстрел. Дикие свиньи наносят большой вред полям и виноградникам и часто становятся причиной ДТП на дорогах.
Анна Лысенко