Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: Кем работали отечественные писатели XX века?Многие известные писатели зарабатывали себе на жизнь не только литературным творчеством
Фоторепортажи
8Стрельба в колледже в Благовещенске
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, как остановить апокалипсис насекомых

Достаточно придерживаться нескольких простых правил.

Источник: AP 2019
Читайте также
Миллион под угрозой: ученые предупредили о массовом вымирании

В настоящее время 41% видов насекомых столкнулся с угрозой вымирания, говорят ученые.

«Если насекомые продолжат исчезать, последствия для планеты будут колоссальными», — сказал в комментарии CNN Дэйв Гоулсон, профессор биологии в Университете Сассекса в Великобритании и автор нового доклада о сокращении насекомых.

«Три четверти урожая зависит от насекомых-опылителей. Урожайность начнет падать. У нас не будет таких вещей, как клубника», — привел он пример.

Прокормить население планеты, которое составляет 7,5 млрд человек, без насекомых нельзя.

В докладе говорится, что жители Земли могут предпринять достаточно простые шаги, чтобы помочь остановить апокалипсис насекомых:

  • реже косить газон. Щадить одуванчики и другие сорняки, которые любят пчелы;
  • выращивать в саду растения, которые привлекают насекомых-опылителей, например, лаванду, кошачью мяту или будлею;
  • создать в саду искусственный пруд. Он будет привлекать стрекоз и разнообразных жуков;
  • настаивать на том, чтобы местные власти высаживали в парках цветущие деревья и полевые цветы;
  • избегать использования пестицидов и призывать местные власти поступать так же;
  • не уничтожать старые пни и оставлять ветки деревьев после обрезки перегнивать естественным образом. Это отличные «дома» для жуков и личинок.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Стрельба в колледже Благовещенска. Что известно на данный момент
Сбербанк рассказал подробности новой схемы хищения денег с карт
Пилот разбившегося в Казани Boeing летал по фальшивым документам
Крупнейшие банки массово снизили ставки по ипотеке
Рыбак из США чуть не стал жертвой гигантской рыбы (фото)
На берегу индийского озера найдены тысячи мертвых птиц
Песцы заполонили города Красноярского края
Здоровье
Девушка легла спать с головной болью и не проснулась Жительница английского города Гейтсхед, графство Тайн-энд-Уир, скончалась во сне от менингита. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Hi-Tech
Пять переоцененных функций в современных смартфонах Не переплачивайте за ненужное
Кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом Блогер Анна Гущина из Петербурга рассказала о последствиях выпуска передачи
Горячие темы на Авто
Мои особенности (плохие, но естественные) 117
Всего три года 88
Просто рассказ --ночной ---(страшный ) 78
*Тюнинг *-- (из наблюдений ) 77
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Москвичку выгнали из Третьяковской галереи за кормление ребенка грудью 258
Кол по истории 213
Денежный вопрос 210
Готовь сало летом. //Украинская мудрость// 203
Леди
Линдси Лохан стала копией Натальи Подольской Американская актриса на новом фото удивительно похожа на жену Владимира Преснякова.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь