15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, как остановить апокалипсис насекомых
Достаточно придерживаться нескольких простых правил.
В настоящее время 41% видов насекомых столкнулся с угрозой вымирания, говорят ученые.
«Если насекомые продолжат исчезать, последствия для планеты будут колоссальными», — сказал в комментарии CNN Дэйв Гоулсон, профессор биологии в Университете Сассекса в Великобритании и автор нового доклада о сокращении насекомых.
«Три четверти урожая зависит от
Прокормить население планеты, которое составляет 7,5 млрд человек, без насекомых нельзя.
В докладе говорится, что жители Земли могут предпринять достаточно простые шаги, чтобы помочь остановить апокалипсис насекомых:
Анна Лысенко