16:59 (мск), источник: ТАСС
Проект «Одноклассников» объяснит, как слышат музыку люди с нарушением слуха
Для этого соцсеть собрала плейлист со специальными эффектами.
«Одноклассники» запустили проект «Музыка жестов», который поможет пользователям понять, как воспринимают музыку люди с различными нарушениями слуха. Как сообщает соцсеть, для этого в ней появился особый плейлист.
«С помощью специальных звуковых эффектов и консультаций с сурдологом ОК обработали четыре композиции популярных российских исполнителей. В проекте “Музыка жестов” приняли участие Дима Билан, Юлия Савичева, Зара и Елена Темникова. Каждый из артистов предоставил по одной песне, которые вошли в плейлист проекта», — отмечается в сообщении.
Кроме этого, на витрине стикеров «Одноклассников» появился стикерпак на жестовом языке, а пользователи могут пройти тест, который поможет им лучше понять мир слепоглухих людей.
Завершится проект